Ševčík (SPD): Turek rozhodně není nepřijatelný kandidát na ministra

Filip Turek rozhodně není žádný nepřijatelný kandidát na ministra, jak se dnes tvrdí. Dostal například osobní poděkování od izraelského ministra zahraničí za výbornou práci v Evropském parlamentu. Byl členem osmi zahraničních delegací, a to by se nestalo, kdyby neměl jejich důvěru a neodváděl poctivou práci.
Stačí si poslechnout i slova Elišky Coolidge, bývalé tajemnice pěti amerických prezidentů. Ta sama řekla, že Filip Turek by byl skvělým ministrem zahraničí.
Proto odmítám kádrování, které přichází právě od pana prezidenta. A upřímně, kdybych měl jeho minulost, od schvalování okupace v roce 1968 až po napojení na KGB, opravdu bych si dával pozor, koho nálepkuji.
Ani zlomek z toho totiž nenajdete v životě Filipa Turka.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV