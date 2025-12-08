Ševčík (SPD): Turek rozhodně není nepřijatelný kandidát na ministra

08.12.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Filipu Turkovi.

Ševčík (SPD): Turek rozhodně není nepřijatelný kandidát na ministra
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Miroslav Ševčík

Filip Turek rozhodně není žádný nepřijatelný kandidát na ministra, jak se dnes tvrdí. Dostal například osobní poděkování od izraelského ministra zahraničí za výbornou práci v Evropském parlamentu. Byl členem osmi zahraničních delegací, a to by se nestalo, kdyby neměl jejich důvěru a neodváděl poctivou práci.

Stačí si poslechnout i slova Elišky Coolidge, bývalé tajemnice pěti amerických prezidentů. Ta sama řekla, že Filip Turek by byl skvělým ministrem zahraničí.

Proto odmítám kádrování, které přichází právě od pana prezidenta. A upřímně, kdybych měl jeho minulost, od schvalování okupace v roce 1968 až po napojení na KGB, opravdu bych si dával pozor, koho nálepkuji.

Ani zlomek z toho totiž nenajdete v životě Filipa Turka.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

  • SPD
  • poslanec
autor: PV

Ševčík (SPD): Turek rozhodně není nepřijatelný kandidát na ministra

