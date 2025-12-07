AOPK ČR: Nasavrky mají novou Kaštanku

08.12.2025 22:31 | Tisková zpráva

Desítky nových kaštanovníků setých byly během podzimu vysázeny v Nasavrkách, které mají tento nádherný strom ve svém znaku. Stalo se tak na ploše vymezené v územním plánu mezi hřbitovem a plánovanou výstavbou nových rodinných domů.

AOPK ČR: Nasavrky mají novou Kaštanku
Foto: red
Popisek: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

„Rodí se nová Kaštanka. Nasavrky a jedlé kaštany k sobě totiž nerozlučně patří. Stávající Kaštanku vysadili před více než dvěma stovkami let Auerspergové a město Nasavrky si strom kaštanovníku dalo i do znaku. Vzhledem ke stáří a zdravotnímu stavu některých stromů jsme ale už delší čas uvažovali o výsadbě sadu nového a hledali vhodné umístění.  Ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Železné hory jsme proto v roce 2023 zadali vypracování studie nové Kaštanky a v listopadu 2025 začali sázet. Velké poděkování za podporu patří Pardubickému kraji a jsem moc rád, že se nám podařilo zajistit  financování prostřednictvím Institutu environmentálních výzkumů a aplikací. V tuto chvíli již zahradníci paní Kindlové nový sad jedlých kaštanů vysadili a my bychom novou Kaštanku rádi věnovali i příštím generacím,“ říká starosta města Mgr. Milan Chvojka. 

„Výsadbu nového sadu jedlých kaštanovníků jsme městu navrhovali dlouho. Nejen proto, že jsou s Nasavrky neodmyslitelně spojeny, ale i proto, že stromy v proslulé přírodní památce Kaštanka jsou napadeny houbovým onemocněním. Toto onemocnění způsobuje i přes pravidelnou „léčbu“ fungicidními přípravky postupné chřadnutí a odumírání některých stromů. Nová výsadba zajištěná městem snad zaručí, že kaštanovníky z Nasavrk nezmizí,“ vysvětluje Vlastimil Peřina z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Železné hory.

Původní sad na svahu pod zámkem vysázeli Auerspergové v druhé polovině 18. století a dodnes v něm rostou nejméně dva stromy z této výsadby. Díky zahrádkářům, kteří z kaštanů namnožili nové stromky a vysázeli je ke svým chalupám, se tento strom, pocházející ze Středomoří, postupně rozšířil na mnoho míst v Železných horách. Jeden z nich, vyhlášený jako památný strom, roste dokonce blízko u nejvyššího bodu CHKO v obci Vestec.

Novou výsadbu tvoří dva typy sazenic. Menší stromky s nízko nasazenými korunami pocházejí geneticky přímo z původní Kaštanky. Vypěstoval je Výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích. V následujících letech budou zapěstovány tak, aby měly výše nasazenou korunu. Další, typicky alejové stromy, jsou jiného původu a pocházejí z komerční školky. Kaštanovníky doplňují nové výsadby třešní po jedné straně sadu a podél navazující polní cesty.

Založení nového sadu kaštanovníku setého zajistilo město Nasavrky díky podpoře Pardubického kraje. Realizaci výsadby a všech souvisejících prací provádí certifikovaný arborista, který bude o novou Kaštanku spolu s městem Nasavrky pečovat i v následujících letech.  

Článek obsahuje štítky

TZ , AOPK ČR

autor: Tisková zpráva

