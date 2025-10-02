My že jsme kolaboranti? Fiala padlý na palici. Ševčík v šoku z kampaně SPOLU

„Kontaktní kampaň nám potvrdila zájem lidí o naprostou změnu poměrů, kterou chceme realizovat,“ uvádí v pořadu Rozhovory PL docent Miroslav Ševčík těsně před otevřením volebních místností.
Kroutí hlavou nad negativní kampaní, kterou rozjela hlavně koalice SPOLU. „Jsou to největší lháři a zoufalci. Nemají žádný pozitivní program a nemohou se opřít o svoje výsledky, které jsou žalostné, vytáhnou další pandemii strachu. U občanů vyvolávají strach z něčeho, co je naprosto nemožné. Viděl jsem nějaký Fialův proslov, že sem přijedou ruské tanky, že se na tom Babiš domluví s Putinem. Fiala je snad úplně padlý na palici.“
„Musím se hrozně smát. Jsem ze staré školy a zažil jsem ledasco a musel jsem bohužel studovat i různé ideologie. Jak nás teď oni označují za jakési kolaboranty, ale vždyť oni jsou největší kolaboranti, oni se chovají hůř než vlády na konci 80. let. Fialova vláda vede vnitřní třídní boj a propagandisticky všechno zneužívají k démonizaci. Nemluvě o přijímání zákonů, které vedou k cenzuře. Pokud se neprobereme, budeme na tom ještě hůř než v 80. letech minulého století,“ uvádí lídr SPD v Jihomoravském kraji.
Ševčík se jednoznačně vyslovil proti některým představitelům současné vládní moci, kteří podle něho slouží cizím mocnostem. „Ti by měli být zavření, nikoli my, kteří jsme vlastenci a chceme chránit zájmy českých občanů. Nesloužíme cizím mocnostem a cizím oligarchickým skupinám. Máme na prvním místě zájmy českých občanů a obranu naší země. Tahle vláda nás zatahuje na východ, do korupčního prostředí na Ukrajinu. Nechci jít ani na západ do Anglie, Švédska nebo Francie, kde jsou obrovské problémy s muslimy a no-go zóny. Chci, abychom si chránili náš středoevropský prostor s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem, Srbskem, Bulharskem či Rumunskem a dalšími státy. Tohle je náš prostor,“ konstatuje Miroslav Ševčík.
Visegrádská spolupráce musí podle jeho slov být obnovena a prohloubena. „Jde o jednoznačnou prioritu. Musíme být schopni si náš životní prostor chránit před kýmkoli. Například před nájezdy militantních nekulturních běženců. V zemích, kam si je pustili, mají stovky napadení denně,“ zmiňuje docent Ševčík a varuje i před provokacemi, kterým v Evropě čelíme. Třeba v podobě zničení Nord Streamu, ze kterého bylo obviňováno Rusko, ale viníkem je Ukrajina. „Jsem velmi obezřetný a nechci nechat naši zemi zatáhnout do války,“ dodává.
Z druhé strany odmítá domnělé hrozby, kterými občany straší současná vláda. Podle jeho slov spíše čelíme hrozbě blbosti našich politiků a reálnou hrozbu pro Česko vidí v podobě migrace a Green Dealu. „Považuji to za největší hrozbu, stejně jako Donald Trump,“ uvádí Ševčík a odmítá, že by největší hrozbou bylo Rusko.
„Zkusme se zamyslet. Rusko má 144 milionů obyvatel. EU má zhruba 460 milionů obyvatel plus 60 milionů Britů, a připočteme-li další země mimo Evropskou unii, jde skoro o 600 milionů lidí. Myslíte si, že sem Rusové půjdou? Bude jim stát za to, aby chtěli expandovat do Evropy a posílat sem svoje tanky, jak říká Fiala? Stačí se podívat na investice do obrany. Rusové v loňském roce podle čísel stockholmského institutu pro výzkum míru dali do armádních výdajů 140 miliard dolarů, USA 997 miliard dolarů a členské státy EU 399 miliard dolarů. Vždyť Rusko vydává jen přes deset procent toho, co dohromady vydávají Spojené státy a EU. Tohle je jednoznačný doklad toho, že zbytečně vyhazujeme peníze na předraženou zbrojní výrobu. Měli bychom se spíše věnovat tomu, abychom byli zabezpečeni proti dronům apod. Uplatňování Green Dealu a migrace je proto daleko větší hrozba než Rusko,“ konstatuje.
Nezpochybňuje nutnost obranných výdajů, ale musejí být smysluplné. „Rozhodně se musíme být schopni bránit, ale měli bychom více pracovat na tom, abychom se ubránili jako Visegrádská čtyřka, pětka, sedmička apod. než spoléhat na to, že chlapci z Ameriky budou dál asistovat. A víme, jak nás už spojenci z Anglie a Francie v historii zradili,“ míní.
Tématem k řešení pro příští vládu podle Ševčíka budou i zpravodajské služby a jejich reforma. „Vůbec neudělali svoji práci v bitcoinové kauze, anebo v tom jel Koudelka s nimi. Už Miloš Zeman je nazval čučkaři a ptejme se, komu Koudelka slouží. Za co si myslíte, že dostal ocenění v CIA? Za to, že bojuje za naše zájmy? To se neuděluje za to, že by bojoval za domácí, svoje zpravodajské služby. Ať si to každý přebere a přemýšlí nad tím. Musím se smát, když mluví o Vrbětících, další podvod. Jak je možné, že na ty dva agenty nevydali mezinárodní zatykač, když říkají, že to udělali oni? Nebo v tom bylo něco jiného?“ ptá se.
„Chceme udělat analýzu všech státních institucí a všech kapitol rozpočtu, kam patří i BIS,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Miroslav Ševčík.
autor: Radim Panenka