Síkela (STAN): Investujeme do čistého průmyslu v Namibii

Můj poslední den v Namibii přinesl další ukázky toho, co znamená partnerství EU a Namibie v praxi.
Spolu s europoslaneckou delegací jsem navštívil projekt, který může pomoci dekarbonizovat evropský průmysl, a zároveň vzdělávací program, jenž nabídne namibijské mládeži nové příležitosti v rostoucím vodíkovém odvětví.
Namibia Institute of Mining and Technology
Podepsali jsme dohodu v rámci programu IGNITE GH2. Společně s evropskými firmami přeškolíme kolem 700 absolventů a vyškolíme 40 instruktorů a vybavíme je tak dovednostmi, které namibijský vodíkový a čistý průmysl potřebuje. Tím jim pomůžeme získat nové pracovní příležitosti.
HyIron
Navštívil jsem první africké zařízení na čisté zpracování železa. S využitím vodíku se zde vyrábí directly reduced iron s minimem škodlivých emisí emise. První fáze byla dokončena a po plném rozšíření by projekt měl vyrábět 2 miliony tun železa ročně, vytvořit asi 6 000 pracovních míst při výstavbě a 900 trvalých pracovních pozic a ušetřit 1,8 milionu tun CO2 ročně.
Na výstavbě se již podílelo více než 60 místních malých a středních podniků a 400 pracovníků. A první várka by měla být do Evropy odeslána každým dnem.
Tyto projekty ukazují, jak vypadá náš 360° přístup Global Gateway v praxi: investujeme do čistého průmyslu, ale zároveň i do lidí a jejich dovedností, abychom zajistili udržitelný rozvoj.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV