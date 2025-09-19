Síkela (STAN): Investujeme do čistého průmyslu v Namibii

22.09.2025 6:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k investicím v Africe?

Foto: ČT24
Popisek: Jozef Síkela

Můj poslední den v Namibii přinesl další ukázky toho, co znamená partnerství EU a Namibie v praxi.

Spolu s europoslaneckou delegací jsem navštívil projekt, který může pomoci dekarbonizovat evropský průmysl, a zároveň vzdělávací program, jenž nabídne namibijské mládeži nové příležitosti v rostoucím vodíkovém odvětví.

Namibia Institute of Mining and Technology

Podepsali jsme dohodu v rámci programu IGNITE GH2. Společně s evropskými firmami přeškolíme kolem 700 absolventů a vyškolíme 40 instruktorů a  vybavíme je tak dovednostmi, které namibijský vodíkový a čistý průmysl potřebuje. Tím jim pomůžeme získat nové pracovní příležitosti.

HyIron

Navštívil jsem první africké zařízení na čisté zpracování železa. S využitím vodíku se zde vyrábí directly reduced iron s minimem škodlivých emisí emise. První fáze byla dokončena a po plném rozšíření by projekt měl vyrábět 2 miliony tun železa ročně, vytvořit asi 6 000 pracovních míst při výstavbě a 900 trvalých pracovních pozic a ušetřit 1,8 milionu tun CO2 ročně.

Na výstavbě se již podílelo více než 60 místních malých a středních podniků a 400 pracovníků. A první várka by měla být do Evropy odeslána každým dnem.

Tyto projekty ukazují, jak vypadá náš 360° přístup Global Gateway v praxi: investujeme do čistého průmyslu, ale zároveň i do lidí a jejich dovedností, abychom zajistili udržitelný rozvoj.

Ing. Jozef Síkela

  • BPP
autor: PV

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

