Síla (SPD): Pokuta za předčasné splacení hypotéky? Trestání mladých

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Páni ministři, dámy a pánové, dovolte, abych vám řekl také svoje stanovisko tady na tuto problematiku, na tuto předlohu. A musím se odvolat na své předřečníky, kteří tady probrali věcné problémy tady této novely. A já bych se spíš chtěl zaměřit na takový jakýsi sociální aspekt. A sice jde o to, že při předčasném splacení hypotéky mají nárok v současné době na tisíc korun nebo několik stokorun až patnáct set. Kdežto nově, za předpokladu, že bude přijat pozměňovací návrh, to bude jedno procento s tím, že to bude 0,25 každý rok do splacení nebo z nesplacené částky.

Řádově to může dělat podle toho nového až desetitisíce korun. My přitom tady neustále řešíme demografickou křivku, která je velmi nepříznivá a narůstá neustále větší počet důchodců oproti lidem v produktivním věku a řeší se to tím, že se prodlužuje doba odchodu do důchodu a snižováním valorizace důchodů. Hypotéky si většinou berou mladí lidé v reprodukčním věku na bydlení, které jim touto právní úpravou vlastně zdražujeme. Z tohoto důvodu pokutu za předčasné splacení hypotéky na bydlení mladých nemůžu podpořit.

Za druhé. V doplňkovém spoření novela umožňuje investování do takzvaných alternativních fondů. Jejich dynamika je tak riziková, že by finančně nevyškolené obyvatele naší země mohla připravit o naspořené peníze. Když k tomu připočtu ještě ten státní příspěvek, u kterého se mě zásadně nelíbí ta změna ve smyslu linearity státního příspěvku na výši úložky - podle původní předlohy to bylo tak, že tam výše státního příspěvku ve vztahu k úložce měla takovou jakousi plochou parabolu od 32 % po 20 % - v současné době to bude 20 % z každé uložené částky. To znamená, ti, kteří budou ukládat málo, dostanou stejně jako ti, kteří budou ukládat hodně. Je to pro ty méně příjmové, kteří na to nebudou mít ukládat si tu maximální částku 1 700 korun, vlastně nevýhodné. Navíc mně ještě vadí a taky obrovský problém mám s tou retroaktivitou, že se má státní příspěvek zrušit při odchodu do důchodu.

Za třetí. DIP je podle mého názoru produkt vhodný pouze pro vyvádění peněz ze systému, pro bohaté lidi, kteří na to mají, v podobě daňových úlev. Méně příjmoví, to znamená ti, u kterých bychom to do budoucna měli řešit s důchody, na investice do tohoto produktu prakticky mít nebudou, protože tento produkt je určen jen lidem, kteří mají dobrou finanční gramotnost. Nejsou schopni, ti mnozí z nás, kteří třeba nejsou zvyklí investovat, pochopit problematiku, o co vlastně všichni můžeme přijít.

Za čtvrté, a to je taky jeden z důvodů, proč vystupuji a proč trváme na tom svém původním stanovisku za SPD, je zásadní přílepek. Novela zavádí zatím nepovinné pojištění na dlouhodobou zdravotní péči pro zdravotně postižené ve třetím a čtvrtém stupni bezmocnosti. Tato zdravotní péče by měla být hrazena z veřejných peněz a měl by ji garantovat stát. Je to další krok. Byl zrušen takzvaný monopol VZP při pojišťování cizinců. V této novele taky bylo stanoveno, že mají komerční pojišťovny pravomoc pojišťovat cizince na komplexní zdravotní péči, což v původní předloze taky nebylo, tam bylo na nutnou a neodkladnou péči. V současné době mají možnost se pojistit na komplexní péči, jakou máme my, kteří platíme pojištění desítky let, a tak dál. Toto je vlastně paralela, to je obnova. Výsledkem bude pouze zvýšení cen hrazených za dlouhodobou péči o zisk těch firem, které ji budou zajišťovat. Opět 30 % obyvatel České republiky na tento produkt nedosáhne.

Ze všech těchto důvodů návrh SPD na zamítnutí zákona jako celku trvá. Děkuji za pozornost.

MUDr. Jan Síla SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Poslanec a lékař o zdravotnictví pod ODS a TOP 09: Predátoři dobře vědí, jak přinutit lidi platit Tunelování zdravotnictví za dveřmi, varuje poslanec a lékař Síla. Co nevyšlo Julínkovi, to teď navlékli přes cizince „Paní zmocněnkyně si trochu plete svoji roli.“ Hádka o manželství prý ukázala, jací lidé tu vládnou Na ČT k manželství pozvali Geislerovou. Zažila šok. „Já tomu nerozumím...“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama