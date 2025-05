Šípová (Piráti): Navrhuji vykazovat pouze úspěšný lobbing

Dobrý den, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Já bych chtěla představit pozměňovací návrhy, o kterých už byla řeč, o kterých mluvil pan zpravodaj. Já velmi vítám tento zákon o regulaci lobbingu, o lobbování, protože je zapotřebí. A vlastně jsem moc ráda, že je součástí závazků vlády směrem k Národnímu plánu obnovy. Nicméně dovolila jsem si tedy připravit dva pozměňovací návrhy. Jeden z nich je k tisku 90, druhý k tisku 91. A proto je podle mě dobře, že je máme sloučené, projednávání těchto nebo tu obecnou rozpravu k těmto tiskům, protože můžeme o tom mluvit jako o celku.

Já jsem při přípravě těchto pozměňovacích návrhů spolupracovala s Transparency International, abych naplnila tu svoji touhu být transparentní, proto vám to teďka takto oznamuji. A doufám, že se podaří vrátit vlastně tento tisk, tyto dva tisky zpět do té původně zamýšlené vládní podoby.

První pozměňovací návrh, který máte na stole, směřuje do tisku č. 90. A rozšiřuje okruh lobbovaných osob o, podle mého názoru, velmi podstatné osoby, které se významným způsobem podílejí na kvalitě zákonodárného procesu, a to jsou asistenti poslanců, poslankyň, senátorů a senátorek. Domnívám se – samozřejmě slyšela jsem mnoho argumentů, že někteří asistenti vykonávají práci méně důležitou pro ten zákonodárný proces, nicméně troufám si říct, že mezi nimi je také mnoho osob, které by bylo možné za vlastně víceméně i lobbisty označit. A že je zapotřebí myslet na to, že pokud bychom tyto osoby mezi lobbované nezahrnuli, tak otevíráme velmi snadnou cestu pro lobbisty k tomu, jakým způsobem se vyhnou tomu vykazování, pokud dochází k lobbingu, a to právě prostřednictvím asistentů zákonodárců.

Mgr. Adéla Šípová



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nevím úplně, jak to mají všichni samozřejmě, ale vnímám svoji vlastní praxi, kdy pomocí asistentů já osobně si rozšiřuji vlastně povědomí o oblastech, kterým úplně nerozumím. Je to třeba oblast životního prostředí. Bez těchto asistentů bych vlastně nebyla schopná si udělat úplně vlastně názor na projednávané zákony ve všech oblastech, které tady projednáváme. Proto se domnívám také, že to je důvod k tomu, abychom asistenty mezi lobbované zahrnuli.

Takže tímto jsem si dovolila představit první pozměňovací návrh. A ten druhý, který mně přijde velmi zásadní a důležitý, směřuje do tisku 91. A je to problematika, která dopadá na otázku lobbistické stopy. Ta původní verze, vládní verze totiž se více podobá tomu, co navrhuji já. A byla právě bohužel – z mého pohledu bohužel – poslaneckým návrhem Evy Decroix změněna tak, že se domnívám, že v současné podobě by lobbing byl vykazován v příliš velkém rozsahu, vykazovaly by se informace, které by vykazovali lobbisti v takovém rozsahu, který nepovede k tomu, že by veřejnost měla transparentní přehled o tom, o lobbistických kontaktech.

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 0% Nepřijímám 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4241 lidí

Takže, pozměňovací návrh, který máte na stole, mění tu koncepci, kdy je zjednodušením a předchází tomu zahlcení informacemi, které nejsou zase tak podstatné, ale zavádí princip, kdy se vykazuje pouze úspěšný lobbing. A úspěšný lobbing, který by měl být vykazován, je ten, který vedl ke změně zákona nebo k iniciaci nového zákona. Snažím se vést k tomu zahlcení informací, které budou vykazovány o naší práci, snažím se zefektivnit vykazování tak, aby se uváděly jen informace, které vedly k úspěchu v lobbingu, a nikoliv k vykazování lobbingu, který nebyl úspěšný.

Myslím si, že je zapotřebí také trošku myslet na to, že informace, které budou vykazovány, by měly mít nějakou relevanci, takže pozměňovací návrh, který teď tento druhý představuje, nově vrací určitý okruh informací, který pozměňovacím návrhem z poslanecké verze vypadl. A to je, že bude vykazována osoba lobbující, resp. ten lobbista, pak bude vykazováno, kdo byl lobbovaným a zároveň i klienti lobbisté, v jejichž prospěch došlo ke změně zákona.

Chtěla bych vás tedy poprosit, abyste tyto pozměňovací návrhy podpořili, protože se podle mého názoru zpět vrátíme do toho, aby ten zákon jako celek nebo oba zákony jako celek byly funkční, použitelné a byly k něčemu a abychom splnili i podmínky, ke kterým jsme se právě při vyjednávání parametrů plnění z Národního plánu obnovy zavázali, abychom případně nemuseli řešit problémy, zda jsme ten závazek splnili. Prosím vás o podporu a budu se těšit na debatu.

Děkuji.