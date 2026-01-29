Skopeček (ODS): Když se podívám na vaši vládu, tak vy jste se fakt nezakecali

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
já bych se rád vyjádřil k pořadu dnešní mimořádné schůze. Všimněte si, že ten program obsahuje normy, které jsou potřebné pro tuto vládní koalici. Je trošku zvláštní, že vládní koalice, respektive vláda, která se zaklínala tím, že to bude vláda pro lidi, že to bude skutečně vláda pro lidi, dávala tím najevo, že ta předchozí snad nebyla a že teď oni nastoupí a okamžitě začnou fungovat a schvalovat a připravovat zákony, které budou výhodné pro lidi, tak na první mimořádné schůzi v tomto volebním období, skutečně na první mimořádné schůzi, jsou na programu body, které mají zjednodušit život vládní koalici.
Ty nejsou o lidech, ty jsou pouze o politicích současné vládní koalice. Protože jak jednací řád Poslanecké sněmovny, tak zákon o státní službě má prostě rozvolnit ruce a usnadnit práci politikům současné vládní koalice. Takže... Pardon - pane kolego (Poslanec Červený reaguje z místa.), jestli máte na mě dotaz, tak doporučuju se standardně přihlásit a můžeme tu diskusi bezesporu vést.
Já se zkrátka dívám na tu pozvánku, která na tu mimořádnou schůzi dneska dorazila a nevidím tam žádné zákony pro lidi, které by jim měly usnadnit život, pomoct, něco pro ně udělat. Vidím tam pouze návrhy, které mají pomoci vám rychle se dostat do pozic ve státní správě a rychle změnit pravidla v Poslanecké sněmovně, aby tady nebylo příliš dlouho diskutováno, aby se ty zákony schvalovaly rychle.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Tím neříkám, že by nemělo dojít ke změně těchto zákonů, nebo že nemůžeme najít nějakým způsobem lepší variantu toho, jakým způsobem má vypadat jednací řád, nebo že nemáme změnit pravidla pro to, jak má být nebo nemá být flexibilní státní správa.
Já si myslím, že pokud nastupuje politická reprezentace, tak nemá mít dramaticky svázané ruce s tím, že přijdou pouze politici, kteří si nemohou spolu s sebou vzít na ty úřady, za které nesou zodpovědnost, tým lidí, který jim bude pomáhat prosazovat a rozvíjet program, se kterým zvítězili a se kterým do těch úřadů nastupují.
Ale když se podívám na vaši vládu, tak vy jste se fakt nezakecali. Vy od prvních dnů tu státní správu od správních a dozorčích rad čistíte velmi usilovně a velmi rychle. Vy jste se fakt nezakecali. A v tomto kontextu se trošku bojím, jaká je ambice v souladu s tou změnou zákona o státní službě, kterou připravujete.
Co se týče jednacího řádu, tak jakkoliv souhlasím s kolegou, že jsme tam připodepsání, někteří z mých kolegů z mého poslaneckého klubu; to vyplývá z toho, že se i řada kolegů z našeho poslaneckého klubu na těch změnách jednacího řádu podílela. Ale pane kolego, to teď nemíří vůči vám, ale především vůči kolegům z hnutí ANO. My jsme tady potenciální změny jednacího řádu jsme diskutovali v tom předcházejícím období poměrně často a z úst kolegů z hnutí ANO zněla věta, hypotéza, teze, že určitě změňme jednací řád, změňme ho, ale musí začít platit až od toho dalšího volebního období, protože měnit pravidla hry v průběhu volebního období je nefér. No, zkrátka si nechtěli v uvozovkách svázat ruce v tom, aby tady měli nějaký menší prostor pro to, dělat ty neuvěřitelné obstrukce, které nesnesly srovnání s žádným jiným volebním obdobím v této Poslanecké sněmovně.
A já se ptám kolegů z hnutí ANO, co se změnilo v jejich hlavách, když v tom předcházejícím volebním období velmi tlačili na to, ať se na té změně dohodneme, ale s odloženou platností až od dalšího volebního období? Proč chtějí teď tu změnu jednacího řádu tak rychle? Je to jeden z prvních bodů, který v Poslanecké sněmovně vůbec projednáváme, na rozdíl od těch zákonů pro lidi, které jste slibovali. Takže u vás je to vždycky tak, jak to zrovna je, jestli jste v opozici nebo ve vládě. Když jste v opozici a ten jednací řád vám vyhovoval, protože jste tady mohli obstruovat hodiny a hodiny, noci a noci, tak to bylo v pořádku, to jste ten jednací řád měnit rychle nechtěli, to jste byli ochotni maximálně se domluvit na změně, která bude platit od dalšího volební období. Ve chvíli, kdy jste ve vládě a my jsme v opozici, tak se okamžitě snažíte ten jednací řád svázat tak, aby ty obstrukce nebyly možné. To i ve chvíli, kdy my jsme jasně řekli, že nebudeme opakovat a nebudeme se opičit po vás v míře obstrukcí, které jste tady ty čtyři roky předváděli.
Takže prosím, váš kolega často používá termín "dvojí metr", tak já bych se vás skutečně chtěl zeptat, proč jedny z prvních zákonů, které projednáváte, nejsou zákony pro lidi, ale jsou to zákony pro vás, protože chcete rychle vyčistit státní správu. Proč zrovna vy navrhujete změnu jednacího řádu, když jste byli rekordmany v tom, jak využívat poslanecké obstrukce a chcete tu změnu udělat přesto, že nová opozice se chová v této Poslanecké sněmovně mnohem umírněněji, než jste se chovali v tom předcházejícím volebním období vy?
