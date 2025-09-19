Skopeček (ODS): Odbory žádají růst platů ve veřejném sektoru o 12 %. Absurdně nadsazené

20.09.2025 16:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k platům ve veřejném sektoru.

Foto: Screen: CNN Prima News
Popisek: Jan Skopeček z ODS v pořadu Partie.

Odbory žádají růst platů ve veřejném sektoru o 12 %. To je absurdně nadsazené číslo, které nemá žádný základ, žádnou logiku a veřejné rozpočty ho neunesou. Přeji samozřejmě růst platů státním zaměstnancům, ale ten nemůže být ustřelený od růstu mezd v soukromém sektoru. V něm ve druhém kvartále letošního roku rostly mzdy meziročně nominálně o více jak 7 %, reálně, po započtení inflace, o více jak 5 %. To je velmi svižný růst, který pomůže i spotřebě domácností. Bylo by ale špatné, pokud by platy ve veřejném sektoru předbíhaly růst platů v sektoru soukromém, který ten veřejný živí.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

  • ODS
  • místopředseda PS PČR
autor: PV

