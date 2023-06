Skopeček (ODS): Systém sociálních dávek je zneužíván a je potřeba to řešit

reklama

Jan Skopeček, Marek Benda, Pavel Žáček, Karel Krejza a Libor Turek během výjezdu zavítali do Teplic, Bíliny nebo Obrnic, kde během setkání s místními občany otevřeně diskutovali o aktuálních otázkách: primárně nutnosti konsolidace veřejných financí, důchodové reformě, dotační politice i vyvraceli četné lži nebo polopravdy opozice, které bohužel stále hýbají dezinformační scénou a uměle tím negativně zamíchávají náladou ve společnosti.

„Každý konzervativec dobře ví a cítí, že jsou ve společnosti lidé, kterým se daří více, ale i ti, kterým se daří méně. Jde jenom o to, abychom prostřednictvím sociálního systému pomáhali těm, kteří to skutečně potřebují a pak především těm, kteří se do špatné situace nedostali vlastní vinou. Systém sociálních dávek je zneužíván a je potřeba to řešit. Když se podíváme na čísla, Česká republika je v žebříčku OECD pod průměrem, co se týče výdajů do sociální oblasti, a naopak má velmi malou příjmovou nerovnost. To ukazuje na to, že nepotřebujeme, aby sociální systém dál bobtnal. Musíme se spíše zaměřit na jeho větší adresnost a zamezení jeho zneužívání. Nejpalčivějším problémem, který nás v sociální oblasti čeká, jsou penze. Jakoukoliv korunu, kterou ušetříme tím, že budeme sociální dávky dávat pouze těm, kteří to skutečně potřebují, je určitě správně z hlediska nejen ekonomického ale i morálního,“ uvedl Jan Skopeček, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

„Jsem moc rád, že se v Ústeckém kraji uskutečnil další výjezd z projektu ODS blíž k vám. Rád jsem své kolegy krajem provedl a seznámil je s našimi problémy. Setkali jsme se s řediteli úřadů práce Ústeckého kraje, se kterými jsme diskutovali o sociální problematice, hovořili jsme také o chybách v sociálním systému. Budu rád, když se zdejší problematice budeme věnovat intenzivněji,“ říká poslanec a člen hospodářského výboru Libor Turek.

„Sociální systém musí projít výraznou změnou. Já osobně doufám, že k ní dojde brzy. Je potřeba, aby systém odpovídal realitě, a to i v Ústeckém kraji,“ říká náměstek ústeckého hejtmana Jiří Kulhánek.

Představitelé ODS ve své tour navážou v dalších týdnech, a to návštěvou krajů Libereckého, Středočeského nebo Vysočiny.

