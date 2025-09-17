Šlachta (Přísaha): Kolik takových kauz ještě hnije pod povrchem?

Další neskutečná prasárna ODS? Zakázky ve zdravotnictví! Když jsem si minulý týden přečetl v médiích, že poradce premiéra Netuka se scházel v tehdejším ředitelem IKEM v sauně a žádal od něj peníze pro ODS, vůbec mě to nepřekvapilo. Už dlouho totiž tvrdím, že ODS neukradne jenom to, co je přišroubované.
Okamžitě mi ale bylo jasné, že když chce ODS tahat peníze ze špitálu, tak nejdřív musí přes nějakou nafouklou zakázku ty peníze „vytvořit“. Trvalo mi to asi týden, ale jednu jsem našel. Proto jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli zakázkám na srdeční chlopně.
V podstatě kluci postupovali podle klasického scénáře. Americká firma vyrábí srdeční chlopně a ty chlopně chtějí nakupovat české nemocnice. Místo aby je nakupovaly napřímo od výrobce, tak je nakupují přes prostředníka. A kdo je ten prostředník?
Je to firma Omnimedics, původně se sídlem v Lichtenštejnsku. A tahle firma, která má jenom dva zaměstnance, byla schopná vyhrát zakázky za 1,2 miliardy korun, vytvořit marži 140 milionů korun jen na těch chlopních, ale hlavně je prodávat nemocnicím o 10 až 25 % dráž než jinde.
Teď přichází ta zajímavá čast. Kdo tohle výběrové řízení na tyto zakázky taky připravoval? Ivan Netuka. Poradce premiéra Fialy. Ale tím jeho úloha ovšem nekončí. Podíval jsem se detailněji na Ivana Netuku a jeho vazby na prostřednickou firmu Omnimedics. A to jsem se nestačil divit!
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Firma Omnimedics na svých stránkách sama uvádí, že vyrábí Netukovy svorky. Logicky tedy předpokládám, že jsou pojmenovány po Ivanu Netukovi, a tedy existují vazby mezi ním a firmou. Za druhé Ivan Netuka ve veřejných rejstřících není oficiálně napsán u žádné zdravotnické firmy. Když ale psal odborný článek, tak tam uvedl, že vlastní podílové fondy nebo jednotlivé akcie zdravotnických společností.
Linky opět vedou k Omnimedics. Ale hlavně nejdůležitější věc. Akcie firmy Omnimedics měly být v minulosti drženy právě pro poradce premiéra Ivana Netuku!
Tak si to shrňme. Firma, která má silné historické i současné vazby na poradce premiéra Ivana Netuku, dodává srdeční chlopně, které jsou až o čtvrtinu dražší než jinde. A ten samý Netuka se pak potkává v sauně s ředitelem IKEM a říká si o to, aby mohl tunelovat IKEM směrem k ODS. Byly zveřejněny i odposlechy, které to potvrzují.
Tuhle kauzu jsme byli schopni udělat za týden. Kolik takových kauz ještě hnije pod povrchem? PŘÍSAHA je jediná strana, která umí ohlídat vaše peníze. PŘÍSAHA je jediná strana, která umí rozkrýt všechny tyhle prasárny! Volte PŘÍSAHU!
autor: PV