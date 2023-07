Šlachta (Přísaha): Piráti už dávno měli prásknout dveřmi

reklama

Tak Bartoš z Pirátů se dohodl s Blažkem! Stačilo mu, že splní pár podmínek, a všechno prý bude zase v pořádku. Tak se na ty podmínky pojďme podívat.

Za prvé má odpovědět na výhrady protikorupčních organizací a svou reakci zveřejnit. No tak super. To víme už teď, co napíše: „Nic se nedělo, já u toho nebyl.” Fakt skvělá podmínka.

Za druhé slíbil, že zajistí hladký průběh novelizace zákona o státním zastupitelství i se změnami, které prosazují Piráti. OK, bude se bavit s koaličním partnerem, to je taky zázrak. Tady očekávám, že problémy jako na potvoru bude dělat někdo jiný než on.

Za třetí dá záruky, že pan ministr už nebude dávat veřejnosti důvody ke zpochybňování nezávislosti vyšetřování brněnské kauzy, ať již komunikačně, či faktickými kroky. A že dojde ke snížení rizik, plynoucích z možného střetu zájmů.

Tak to je vrchol. Blažek svým zásahem už zmařil šetření této kauzy. Tady už není co napravovat! Prostě aby ochránil svou ODS, tak ohnul spravedlnost jako ministr, což je naprosto nepřijatelné, a proto by měl skončit.

Tenhle bod je největším selháním Pirátů. Úplně se zpronevěřili tomu, s čím šli do politiky! A poslední dva body? Chtějí doložit, že Blažek není prověřován v kauze brněnských bytů. Takže další zásah do vyšetřování!

To, že ODS si dělá, co chce, a spravedlnost je akorát na překážku její běžné činnosti, to je jasné. Ale to, že Pirátům stačí takové nicotné záruky, a navíc ani vlastně nejsou schopní otevřeně říct, jak moc nebezpečné a špatné jednání Blažka bylo, je vrchol.

Piráti vás podvedli! A teď znovu, když Bartoš nerespektuje rozhodnutí své strany a udělal potupný kompromis. Piráti už dávno měli prásknout dveřmi. Takto si z nich Blažek dělá Malou ODS!

