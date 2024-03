Šlachta (Přísaha): Zničení tradičního vinařství nesmíme dopustit

reklama

Podporuji iniciativu našich moravských vinařů POZOR! KŘEHKÉ. Proč? Bojují proti nesmyslu, který se snaží prosadit vláda. Ta chce ohrozit naše vinaře zhoršením jejich podmínek. Konkurence v Evropě by díky tomu české vinařství jednoduše přeplatila. To nesmíme dovolit!

Iniciativa upozorňuje na křehkost vinařského oboru a na hrozby, kterým vinaři musí čelit. O to víc je absurdní, když jim ty největší překážky do cesty staví naše česká vláda, která by je měla přece naopak podporovat.

Naši vinaři už nyní soupeří se zahraniční konkurencí, která víno vyrábí do třiceti korun, protože podmínky v těchto zemích od místních vlád jsou lepší. Už to je náročné, ale i tak jsou schopní s naším kvalitním vínem obstát. Vládní zdanění tichého vína by situaci ještě zhoršilo. A naše vinařství, které má dlouhou tradici, by tím bylo ohroženo.

Nesmíme dopustit zničení našeho tradičního vinařství!

