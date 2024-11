Šlachta (Přísaha): Zvýšení věku odchodu do důchodu není strategickou reformou

S Jurečkovou důchodovou reformou, odsouhlasenou Sněmovnou, zásadně nesouhlasím. Bez důsledného zohlednění náročnosti různých profesí a zdravotního stavu občanů je vůči lidem tento návrh nespravedlivý a naprosto nepřijatelný.



Měli bychom hledat cesty, jak udržet systém stabilní, aniž by se náklady přenášely na zaměstnance, kteří celý život poctivě pracovali a zaslouží si důstojné podmínky ve stáří.



Mám zpětnou vazbu od lidí kolem sebe. A děsí je to. Člověk, který pracuje čtyřicet let ve fyzicky náročných profesích, pracuje třeba ve vysokých teplotách, chladu, vibracích, prachu a dýmu. Chodí domů úplně zhuntovaný. A co třeba ženy, pracující ve fabrikách. Vychovávají děti, celý život dřou… Takoví se ve zdraví dožijí důchodu zřídka.

Mgr. Róbert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Důchodový systém je tématem, které si zaslouží dlouhodobou a široce akceptovatelnou reformu, nikoli unáhlená opatření, která přehlížejí sociální i ekonomické dopady na všechny spoluobčany.



Proto je pro mě návrh této neschopné vlády nepřijatelný a při projednávání v Senátu ho nepodpořím.