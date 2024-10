Slavík (TOP 09): Je nutné, aby úřady měly dostatek kvalifikovaných pracovníků

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Bezesporu se asi zde shodneme už po té hodinové diskusi, že energetický zákon je jeden z nejdůležitějších zákonů, které tady za toto volební období řešíme. Dotýká se nejen podnikatelů, průmyslu, energetiky, ale dotýká se každého občana, protože každý občan doma energii potřebuje. OZE 3, jak jej pracovně nazýváme, se snaží podpořit decentralizovanou výrobu z obnovitelných zdrojů a zajistit flexibilní a stabilní energetickou soustavu včetně ukládání energie. Co je jasné, že to bude v budoucnu vyžadovat velké investice, a to jak státní, tak soukromé. K tomu je potřeba, aby energetické projekty, které se postupně připravují, se řádně a včas zprocesovaly, respektive povolily. Tyto projekty nepovolíme bez toho, aniž bychom měiy dostatečně pružné a kvalifikované stavební úřady. A v současné době, respektive již několik let nazad, se nám soustava stavebních úřadů potýká s nedostatkem personálního obsazení. A právě k tomuto vyřešení tohoto problému směřuje můj návrh.

Tyto problémy s nedostatkem lidí jsou průřezové a týkají se nejen nejmenších obecních stavebních úřadů, ale jde to i přes krajské, obecní úřady, Dopravní a energetický stavební úřad až po Ministerstvo pro místní rozvoj, který je v podstatě u nás nejvyšším stavebním úřadem.

Jiří Slavík TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po dohodě se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů vznikl návrh, který by umožnil, aby na stavebních úřadech vykonávaly činnost i osoby, které ji doposud vykonávat nemohou. Ta diskuse se vedla delší dobu. Tajemníci by měli představu ještě širšího zasazení profesí, ale není to možné, protože musíme respektovat nařízení vlády 275/2016. Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, a nařízení vlády číslo 211/2010, o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, které poměrně podrobně řeší jednotlivé studijní obory a programy.

Anketa Jaké další funkce byste chtěl(a) odemykat za Prémiové body PL? článek - přehrávání audioverze článku (TTS) 1% článek - hodnocení autora článku 4% článek - hodnocení obsahu článku 2% diskuse - snížení celkového množství banů (možnost hodnotit jiné příspěvky) 87% diskuse - možnost vyjádření emocí k příspěvku (hodnocení emotikony) 2% diskuse - zobrazení diskuse starší 2 dnů 1% profily PL - topování politika na HP PLCZ 0% profily PL - upozornění na nový obsah konkrétního politika 0% jiné 3% hlasovalo: 165 lidí

Důležité je také říct, že i ty studijní programy se v čase vyvíjely, takže v době, kdy ty kvalifikace byly stanovovány, tak ty osnovy, obsah těch oborů nebyl úplně totožný s tím, jak je to dnes. Pokud by někdo měl obavu o to, že chceme ponížit, nebo tento návrh by nějakým způsobem snížil kvalifikovanost těch úředníků, tak je nutné ještě zdůraznit, že každý úředník na stavebním úřadě musí složit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, takzvanou ZOZku pro správní činnost stavebního řádu a vyvlastnění, popřípadě musí mít osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky v oboru státní služby. Tyto zkoušky nejsou rozhodně jednoduché, takže určitě vytřídí ty, kteří by nebyli schopni kvalifikovaně na stavebních úřadech pracovat.

No a nyní k tomu obsahu. Ten návrh rozšiřuje osoby, které mají vysokoškolské vzdělání, o mimo to, co v současné době je přípustné, a to je architektura, urbanismus a stavebnictví, tak rozšiřuje tento návrh o ekonomické obory, dopravu, biologii, ekologii a životní prostředí, lesnictví a dřevařství a vědy o Zemi. Je to dáno i tím, že novým stavebním zákonem vlastně stavební úřady v současné době obsahují i rozhodování v oblasti například vodního hospodářství, životního prostředí a dopravy, což dříve bylo odděleno.

Osoby, které mají vyšší odborné vzdělání, kde doposud mohli být pouze lidé v oboru stavebnictví nebo veřejnoprávní činnosti, se rozšiřují o geodézii, kartografii a obecně právní činnost, případně dopravu. A osoby se středoškolským vzděláním se rozšiřují o obor geodézie a katastr nemovitostí. Jak jsem řekl, domnívám se, že je velmi nutné, abychom městským, obecním úřadům i úřadům na vyšší úrovni umožnili mít dostatek kvalifikovaných pracovních sil, abychom se mohli vypořádat s předkládanými projekty, a to nejen v oboru energetiky, ale i ve všech dalších oborech, protože stavebnictví je bezesporu jeden z nejdůležitějších oborů pro rozvoj našeho hospodářství a ekonomiku našeho státu.

Doufám, že tento můj pozměňovací návrh podpoříte napříč politickým spektrem. Přihlásím se k němu ještě v podrobné rozpravě.

Děkuji.