Sokol (ODS): Babišovi nezbude nic jiného než pokračovat v přístupu Fialovy vlády

20.03.2026 21:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k emisním povolenkám.

Sokol (ODS): Babišovi nezbude nic jiného než pokračovat v přístupu Fialovy vlády
Foto: Hans Å tembera
Popisek: Stínový poradce za ODS pro EU Petr Sokol

Správný směr, ale minimální výsledky na Evropské radě

Výsledky včerejší Evropské rady bohužel nepřinesly žádný zásadní průlom ve věci změny systému emisních povolenek ETS.

Závěry z jednání lídrů vlád členských států sice obsahují výzvu Evropské komisi, aby nejpozději do letošního července předložila revizi systému ETS, ale čtení výsledků summitu ukazuje, že vůle po skutečné reformě systému ETS tu aktuálně není.

Na neurčito se proto odkládá naplnění slibů současných vládních stran, že dosáhnou rychlého zrušení celého systému ETS. Nyní je proto nutné vyvinout tlak na komisi, aby šla ve svém návrhu co možná nejdále, a zároveň pokračovat v budování koalice států, které chtějí evropskou ekonomiku zbavit dopadů této nadbytečné a škodlivé regulace. Vládě Andreje Babiše nezbyde nic jiného než pokračovat v přístupu Fialovy vlády a navrhovat, podporovat a vyjednávat alespoň určité pozitivní změny systému emisních povolenek.

Varovný musí být pro českou diplomacii fakt, že ve věcech podpory Ukrajiny je nyní unie očividně hluboce rozdělena na dvě skupiny. Přitom do té, která blokuje zásadní proukrajinské kroky ze strany EU, patří dva deklarovaní, nejbližší spojenci kabinetu Andreje Babiše – Orbánovo Maďarsko a Ficovo Slovensko. Je správné, že český premiér včera v Bruselu závěry Evropské rady, které podporují Ukrajinu, podpořil. Orientaci na Bratislavu a Budapešť by ale měla vláda rychle přehodnotit. Vládními činiteli tolik vzývaná Visegrádská čtyřka totiž byla včera v Bruselu opět zásadně rozdělená.

PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , Sokol

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Nezmění se systém emisních povolenek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Sokol (ODS): Babišovi nezbude nic jiného než pokračovat v přístupu Fialovy vlády

21:02 Sokol (ODS): Babišovi nezbude nic jiného než pokračovat v přístupu Fialovy vlády

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k emisním povolenkám.