Stanjura (ODS): Tak vy se seženete proti zdi a ještě přidáváte plyn?

Děkuji za slovo. Za prvé, paní ministryně měla pravdu v tom, že se jedná o navýšení výdajů zhruba o 77 mld. Těch 103 mld. můžeme říci, že v převážné většině reflektuje na schválený daňový balíček, ale popravdě řečeno, příjmová strana rozpočtu může trápit vládu politicky, ale ne ve výkonu toho, co vláda má zajišťovat.

To znamená, pro to, co vláda má zajišťovat, má výdaje - 1810 nebo 13 mld. schválený rozpočet. Paní ministryně a vláda jako celek nám s vážnou tváří tvrdí, že jim 15. února došly peníze, že potřebují k těm 1810 přibližně ještě 77. Nikdo nemůže věřit tomu, že 15. února došly peníze. Kdyby bylo 15. října nebo 15. listopadu, tak je to pravdivá informace.

Mechanismus toho, jak přesouvat peníze, popsal některý z mých předřečníků, se souhlasem rozpočtového výboru. Nic akutního nehrozí. Paní ministryně má opět pravdu a vyvrátila vlastně vystoupení a argumenty pana poslance Volného /z ANO, aby bylo jasné, ke kterému poslanci Volnému mluvím/, který říká, že to potřebujeme pro kompenzační bonus pro živnostníky. To je vratka daně z příjmu fyzických osob. Tam žádný výdaj stát nemá.

Paní ministryně má pravdu v tom, že kompenzace městům a obcím už je výdaj. Bavíme se o účetním pohledu. Ale před chvílí vystoupila paní poslankyně Kovářová a jasně řekla a má pravdu, že ten výdaj bude za pět měsíců (Někdo napovídá, že za sedm.), no tak sedm, to je ještě větší čas.

Takže není žádný reálný argument pro to projednávat to v legislativní nouzi. Chápu, že vláda přichází s úpravou rozpočtu klidně v polovině února, ale myslím si, že máme projednávat řádným způsobem. Abych ukázal vstřícnost paní ministryni, nám vlastně nevadí, pokud bychom zkrátili lhůtu mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů. Když se podíváme na harmonogram, dnes je 18. února, to znamená, že na příští schůzi by mohlo být první čtení, protože na první čtení nejsou zákonné lhůty, tak kdyby to bylo hned tu první středu /teď nevím, jestli to je 1. nebo 2. března/, takže hned po velikonočním pondělí může proběhnout druhé čtení, do půlky dubna třetí čtení, pak Senát, je to novela, ta jde i do Senátu, pokud se nepletu /tak nejde, já nevím, to není zákon o státním rozpočtu/, to znamená nejpozději na konci dubna je hotovo.

Paní ministryně a pan premiér může tento čas, který nabízíme, využít k tomu, aby přesvědčili poslance KSČM, aby měli pro tu novelu většinu. Z dnešních vyjádření jsem pochopil, že většina je nejistá. Nic silnějšího neřeknu, než že je nejistá.

Tak vy se seženete proti zdi a ještě přidáváte plyn? A říkáte, to je skvělé, podpořte nás. My se do zdi narazit nechceme, nechceme zvyšovat rychlost, ale těch třicet dnů vám nabízíme jako řešení. Myslím si, že je to korektní pro obě dvě strany. Za třicet dnů se dají nachystat smysluplné pozměňující návrhy. Vy jste nám to poslali v pondělí v noci nebo v úterý ráno. Při tom všem, co jsme společně řešili /viz předchozí bod/ nikdo nemůže po nás chtít, abychom za těch 48 hodin připravili kompetentní fundované provázané pozměňující návrhy.

Paní ministryně, jak dlouho tu novelu připravovalo vaše ministerstvo? A my máme každý peníze na jednoho asistenta.

Když jsme u těch neutrálních politických technických poznámek, pan předseda Poslanecké sněmovny nemá pravdu. Bod 3 neprojednáme jenom proto, pokud se potom vládní většina rozhodne, aby na nás měla klacek, že nebyl bod číslo 2. Žádná věcná souvislost tam prostě není. Řekl jsem, že podnikatelům se platit dá a obcím za sedm měsíců. A to určitě do té doby zvládneme. Takže pokud by neprošel a neprojednali bychom bod číslo 2, za což já pléduji, aby to tak bylo, tak klidně můžeme projednat bod číslo 3, pokud máme politickou vůli. Pokud ne, pokud chceme svazovat to, co se svázat nedá, tak vy rozhodnete, že se na živnostníky vykašlete. Máte na to plné právo, ale není to z toto důvodu, že by se dnes neprojednával rozpočet.

