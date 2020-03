Stanjura (ODS): V čem je ten bonus, že jsme zakázali přímé lety?

reklama

Děkuji za slovo. Zaprvé chci vyjádřit potěšení, že můžeme dnes o tomto problému debatovat. Jenom chci připomenout, že náš kolega, můj kolega, pan docent Svoboda navrhoval debatu o koronaviru a opatřeních veřejné správy 28. ledna. V té době jsme ještě neměli nikoho nakaženého v České republice. Jak dopadlo hlasování? Z hnutí ANO nula hlasů pro, z ČSSD jeden hlas pro, z KSČM jeden hlas pro. Návrh nebyl přijat. Mohli jsme o tom debatovat před více, než měsícem a mohli jsme se vyhnout těm chaotickým krokům, které činí vláda. A já na některé z nich teď poukážu a budu se ptát, když tady není premiére, který má asi tiskovku k tomuhle tématu. Tak se budu ptát ministra zdravotnictví, jaký efekt mají některá opatření?

Tak například vláda s velkou pompou rozhodla o zrušení přímých letů nejprve z Číny a tento týden ze severní Itálie a z Jižní Korei. Já bych se chtěl zeptat, v čem je ten bonus, že jsme zakázali přímé lety, protože jsme ztratili informace jako Česká republika. Já bych spíš očekával, že každý, kdo přiletí do České republiky nám podá informaci, zda byl v Číně v minulých týdnech, nebo v jiných oblastech, kde se vyskytuje koronavirus ve větší míře. Žádnou takovou informaci nemáme, pak se nakazí nějaká cizinka a složitě zjišťujeme, s kým se potkala a která města navštívila.

V dnešní době, kdy můžete lítat kudy chcete, můžete přestupovat - a vím, že ta opatření jsou v jiných zemích, že na letišti probíhá screening, že dokonce měří všem, kteří přiletí teplotu, že všichni vypisují formuláře, kde jasně deklarují, zda byli v Číně nebo nebyli - tak my jsme tu možnost ztratili alespoň u přímých letů. Tak se chci zeptat pana ministra zdravotnictví, zda máme jako Česká republika evidenci, kolik v dnešní době je v České republice nejenom Čechů, ale i cizinců, kteří v minulých týdnech navštívili Čínu, Írán, Jižní Koreu, severní Itálii. Obávám se, že žádnou takovou evidenci nemáme. Můžeme se tomu smát, ale prostě žádné chaotické to není...

Ještě pak ministr průmyslu řekne - on má pravdu - my jsme sice zakázali přímé lety, ale oni mohou přestoupit, takže se vlastně nic neděje. Jaký efekt tato opatření mají, kromě toho, že jsme ztratili možnost dělat nějaký screening od těch lidí, kteří letí přímo z Číny, nebo od ostatních, nebo z ostatních zemí se zvýšeným výskytem koronaviru. Podle mě žádný.

Pak se chci zeptat pana ministra zdravotnictví, proč si vybral jako oběť biatlon a ne ostatní sporty. Kde je ten systémový přístup, systematický přístup? Pochopil bych, kdyby pro všechny akce, například sportovní, platila ta pravidla stejně. A můžeme pak debatovat o tom, jestli ta pravidla jsou správně nastavena nebo ne. Dneska budou probíhat zápasy první hokejové ligy, v pátek taky. Když se podíváte, jaký je průměrný počet návštěvníků, tak vlastně zjistíme, že na těch stadionech bude víc lidí, než by byla denní návštěva v novém městě.

Já fakt nechápu, proč jste si nevybrali ten biatlon. Vůbec tomu nerozumím. Kdyby to bylo pro všechny sporty, tak tomu rozumím. Možná by se jim to nelíbilo, protože tam jsou tisíce - tady říká paní poslankyně. (Poslankyně Procházková.) Zato na Spartu - Slávie přijdou stovky lidí tento víkend, že jo. A dneska na hokej nepřijdou tisíce lidí. Přijdou tisíce lidí. Tak proč jste si vybrali jenom biatlon. Co je systematického a systémového na tom řešení?

Dneska jsem zaznamenal, že vláda je připravena - a to je dobře - kompenzovat ztráty díky tomu rozhodnutí vlády, že světový pohár v biatlonu bude bez diváků. Já se chci zeptat komu. To nejsou pouze organizátoři. To se týká desítek, možná ještě většího počtu, drobných živnostníků na Vysočině, kterým jste zkrátili tržby a zisk tímto rozhodnutím. Chci se zeptat, jaká pravidla pro odškodnění za zásah vlády dostanou zejména ti drobní podnikatelé. Samozřejmě i ti organizátoři, protože ty ztráty jsou v desítkách milionů, ale musíme myslet i na ty malé, kde budou ztráty možná v desetitisících, možná ve statisících. Ale zase v jejich ročním obratu to jsou významné částky. Takže tomu opatření vůbec nerozumím.

Pan docent Svoboda, který v našem klubu - za náš klub je mimo jiné členem zdravotního výboru - vlastně říkal dneska, když jsme se o tom bavili, že ta medicínská otázka je vlastně jasná. Protože ti, kteří tomu rozumí, jsou připraveni, ví, co mají dělat. Ale vláda jim to podle našeho názoru jenom ztěžuje místo toho, aby jim to ulehčovala.

Tak bych se chtěl zeptat pana ministra zdravotnictví, co udělal pro praktické lékaře a jejich sestry, kteří jsou v první linii styku s pacienty. Ne každý pacient zavolá z domu, že má nějaké příznaky - a ten, kdo to udělá dobře, můžeme to ocenit - ale mnozí z nich do těch ordinací přijdou. Máme respirátory pro praktiky, řeší to někdo? Dobře, my je posíláme do Číny. Kdybychom jich měli dost, nemáme s tím žádný problém. Proč bychom se nepodělili, pokud bychom měli dost. Ale máme akutní nedostatek. Takže co jste udělali pro praktické lékaře a zdravotní sestry, kteří jsou v té první linii styku s lidmi? A nemůžeme vyčítat lidem, že jdou k lékaři a neví přesně, co jim je, prostě se necítí dobře.

Myslím si, že i ty zbytečně silné výroky na veřejnost s tím, že je to zbytečná panika a hysterie. Já myslím, že lidé mají oprávněné obavy. A místo, aby tam byla jasná a systémová řešení, tak vlády přichází s chaosem. Tak skončí bezpečností rada státu - pan vicepremiér - momentálně tady není, ale vím, že tady je - Jan Hamáček, ministr vnitra řekne - já navrhnu vyhlášení nouzového stavu. Aby premiér řekl, že je to blbost. A pak se divíte lidem, že mají obavy, když dva nejvýše postavení členové vlády mají úplně protichůdný názor na tak závažnou věc, jako je vyhlášení nouzového stavu?

Co si mají ti občané z toho vybrat? Doporučení premiéra, aby hlídali děti a hlásili, kdo ze spolužáků byl na dovolené. Co to je? Tak buď stát řekne - ruším výuku. Anebo stát řekne - neruším výuku. To je opět systémový přístup. A ne takové jakoby seznam rad na internetu, které vydává třeba hygienická služba, a které jsou závazné, nejsou závazné, nikdo neví. Mluvil o tom pan předseda Rakušan, mluví o tom i kolegové ze samosprávy. Když pak zavolají na Krajskou hygienickou stanici, tak oni prostě řeknou - no tak, my jsme tam napsali, ale ono jako úplně vážně to jako nevíme přesně. Nikdo neodpoví těm starostům - máme zavřít školy a školky nebo nemáme?

Pak slyším, že veřejnost je hysterická a novináři k tomu přispívají. Já nevím, kolik tiskových konferencí měl premiér a ministr zdravotnictví. Hodně. A pak se divíte, že veřejnost má obavy? Vicepremiér řekne, že nouzový stav a premiér řekne, že biatlon nemůže mít diváky, ostatní sporty mohou mít. Co kulturní akce? Mohou probíhat, nemohou probíhat. Čí to bude zodpovědnost, když není jednotný systémový přístup? Já teď nechci kritizovat ta jednotlivá opatření, kritizuji tu chaotičnost a ten nesystémový přístup. A nezlobte se na mě, ale u toho biatlonu mě pak napadají zvláštní politické souvislosti, proč tento sport. Já si pamatuji debatu o vzniku Národní sportovní agentury. Není to o tom, které sporty byly proti a které byly pro.

No, ježišmarjá, tak mi to vysvětlete. Pan hejtman Vondrák kýve hlavou. Tak zkuste mi, pane hejtmane, přijít vysvětlit, jak vy vidíte, že jenom biatlon nemůže mít diváky a ostatní sporty ano. Co je na tom logického. Podle mě na tom není logického vůbec nic. Kdyby řekli, všechny akce nad 300 nebo 500 nebo 1 000 - to bych nechal na odbornících - jsou rizikové, zakazujeme návštěvníky a diváky, tomu bych rozuměl. Na hokej osm tisíc lidí může přijít a třicet tisíc na biatlon ne? No, kde je ta hranice? Takže osm tisíc je ještě bezpečná.

Nebo vidím tady mé kolegy Slávisty. Myslím, že se chystá Derby pražských S v neděli. Tam bude těch 20 tisíc lidí cca, no. Takže v novém městě 30 tisíc lidí na biatlonu být nemůže, ale na Derby pražských S 20 tisíc lidí být může. Pak se divte, že klademe tyto otázky, proč to tak vlastně je. Co za tím je? Já si říkám, kdyby to platilo pro všechny stejně, tak se můžeme bavit o tom počtu, jestli 500 tisíc, pět tisíc, nebo kde je ta hranice. To bych ale nechal na těch, kteří tomu odborně rozumí, lékařům, těm, kteří jsou schopni a kteří připravovali ty všechny krizové plány. Ti to ví lépe, než my. Ale když si vláda vybere jenom jeden segment, tak je to divné.

U té letecké dopravy je to prostě zvláštní. Jsou nějaká opatření pro ty, kteří přiletí na česká letiště ze zahraničí? Nejsou. Kromě toho, že je tam napsané, že si máme mýt ruce.

Ale vlastně my jako stát vůbec nevíme, kdo k nám přiletěl. Máme volný pohyb osob, to znamená, někdo přiletí z schengenského prostoru, tak taky mohl přiletět z Itálie, nebo byl v Itálii. A mohli tam lyžovat Němci, Poláci. Slováci mohli lyžovat v Itálii. Nejenom naši spoluobčané. Tak jaký je ten přístup, že našim spoluobčanům doporučíte 14denní karanténu, jestli to říkám správně, pokud ne, tak se omlouvám, že nejsem v tom odborník, a těm ostatním, kteří dorazili do České republiky, kteří bydleli v tom stejném hotelu, lyžovali na stejné sjezdovce v té Itálii, o tom nic nevíme, ti sem normálně přijedou. A tváříte se, pane ministře zdravotnictví, jako že máte systémový přístup.

Takže bych zopakoval ty tři základní otázky: Co jste udělali pro praktiky, jestli je vybavíte respirátory, a pro jejich zdravotní sestry? Proč jste si vybrali jenom jeden jediný sport nebo jednu sportovní akci, a ty ostatní jste nechali volně. A jaký význam mělo zrušení přímých letů, když nejsou žádná dodatečná opatření například na ruzyňském letišti? Děkuji.

