Šťastný (Motoristé): Současná vláda nás stále děsivěji zadlužuje

Současná vláda si už 2x zvýšila platy, ale že se do chudoby propadá celé Česko a nebude na důchody, to ji nezajímá. Místo toho se jen hádá, poučuje ostatní státy o demokracii a stále děsivěji nás zadlužuje.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
My Motoristé chceme přinést do vlády zodpovědnou pravicovou politiku. To znamená:
- nastartovat ekonomiku a nedusit podnikání
- osekat nesmyslné výdaje státu
- zřídit dobrovolný důchodový pilíř.
A protože šetření státu a zároveň vyšší příjmy z rozkvětu podnikání přinesou do rozpočtu i více peněz, chceme vrátit odchod do důchodu zpátky na 65 let. Lidé si za svou práci zaslouží i důstojný podzim života a čas na hlídání vnoučat.
Souhlasíte? Tak přijďte k volbám.
autor: Eva Božoňová