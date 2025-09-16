Šťastný (Motoristé): Současná vláda nás stále děsivěji zadlužuje

16.09.2025 14:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k růstu zadluženosti během působení vlády Petra Fialy

Současná vláda si už 2x zvýšila platy, ale že se do chudoby propadá celé Česko a nebude na důchody, to ji nezajímá. Místo toho se jen hádá, poučuje ostatní státy o demokracii a stále děsivěji nás zadlužuje.

My Motoristé chceme přinést do vlády zodpovědnou pravicovou politiku. To znamená:

  • nastartovat ekonomiku a nedusit podnikání
  • osekat nesmyslné výdaje státu
  • zřídit dobrovolný důchodový pilíř.

A protože šetření státu a zároveň vyšší příjmy z rozkvětu podnikání přinesou do rozpočtu i více peněz, chceme vrátit odchod do důchodu zpátky na 65 let. Lidé si za svou práci zaslouží i důstojný podzim života a čas na hlídání vnoučat.

Souhlasíte? Tak přijďte k volbám.

MUDr. Boris Šťastný

Psali jsme:

Motoristé: Byly to dlouhé čtyři roky
Boris Šťastný narovinu: S komunisty nikdy nepůjdeme
Boris Šťastný: Foltýn je jen nastrčený. Co slyšíme od koalice, slýchal u soudu Havel
Šťastný (Motoristé sobě): Přenechání rozhodovacích pozic levici považujeme za zradu projektu ODS

autor: Eva Božoňová

