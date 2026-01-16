Šťastný (Motoristé): Ústava nefunguje a nesmí fungovat podle sympatií

Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, ctěná vládo, paní poslankyně, páni poslanci,
dnes tu nestojíme kvůli jednomu jménu. Nestojíme tu kvůli jednomu rezortu. Stojíme tu kvůli Ústavě České republiky. Kvůli tomu, zda platí vždy nebo jen tehdy, kdy se to zrovna hodí. Prezident republiky odmítl jmenovat pana Filipa Turka ministrem životního prostředí. A to i přesto...
Děkuji. Prezident republiky odmítl jmenovat pana Filipa Turka ministrem životního prostředí, a to i přesto, že byl řádně navržen předsedou vlády. Učinil tak bez ústavního podkladu, bez časového omezení a bez odpovědnosti vůči této Sněmovně. Toto není maličkost, toto není detail, toto je zásah do ústavní rovnováhy moci.
Ústava je v tomto bodě zcela jasná. Prezident republiky jmenuje člena vlády na návrh předsedy vlády. Nevybírá si, nehodnotí jeho názory, neposuzuje jeho vhodnost a už vůbec nečeká, až se mu politicky zalíbí. Pokud by prezident republiky mohl svévolně odmítat kandidáty, pak by se z něj stal spoluautor vlády. A to ústava nepřipouští. V České republice nemáme prezidentský systém, žijeme v parlamentní demokracii a v tuto chvíli nastal ten čas, kdy je potřeba ji bránit.
Možná se dnes někomu líbí, že prezident republiky blokuje právě tohoto kandidáta. Ale ptám se, co až příště zablokuje kandidáta jiného? A co až příště zablokuje kandidáta, kterého navrhne někdo z vás, strany dnešní opozice?
Ústava nefunguje a nesmí fungovat podle sympatií, funguje buď pro všechny nebo přestává fungovat úplně. Prezident republiky nemá politickou odpovědnost v této Sněmovně, vláda však ano. A právě proto jen Poslanecká sněmovna rozhoduje o tom, zda vládě vysloví důvěru nebo ne. Jen my máme právo říci ano, tento kabinet obstál, nebo ne, tento kabinet neobstál. Včera jsme demokraticky rozhodli. Přesouvat však tuto pravomoc na Hrad je nebezpečný precedens. Dnes je to jeden ministr, zítra to může být celá vláda. Proto dnes tady neřešíme, zda se nám pan Turek líbí nebo nelíbí, dnes řešíme, zda prezident republiky dodržuje ústavu. Jsme přesvědčeni, že čl. 68 odst. 2 Ústavy České republiky hovoří jasně. Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízení ministerstev nebo jiných úřadů, přičemž ústavní zvyklost a výklad dodává, že by tak měl činit bez zbytečného odkladu, což je zmíněno v souvislosti se jmenováním předsedy vlády.
Na závěr proto navrhuji přijmout toto usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá prezidenta republiky, aby respektoval Ústavu ČR, a bez zbytečného odkladu jmenoval členy vlády, jsou-li mu předsedou vlády navrženi. Posuzovat vhodnost jednotlivých kandidátů na členy vlády je úlohou Poslanecké sněmovny, která pak jedině vyjádří nebo nevyjádří vládě svou důvěru." Děkuji vám za pozornost a k tomuto usnesení se ještě přihlásím v podrobné rozpravě.
