Štěch (ČSSD): Makedonie do EU patří, Česko může pomoct se zkušenostmi s přístupovými rozhovory

Prezident Makedonie ocenil, že Česká republika na všech úrovních podporuje snahy Makedonie o vstup do EU a NATO. Vysvětloval také problémy vztahů, které má země s Řeckem. „My jako země, která vyjednávala o vstupu do NATO i EU, máme zkušenosti a nabízíme Makedonii na všech úrovních, včetně té parlamentní, spolupráci a sdílení těchto zkušeností. Plně podporujeme, aby se země západního Balkánu v čele s Makedonií staly součástí EU a NATO,“ řekl Štěch makedonskému prezidentovi Ivanovovi. Zdůraznil, že Makedonie do Evropy patří a prokázala to při eskalaci migrační krize, kdy se rozhodla chránit hranice před přílivem nelegálních migrantů. „Vstup Makedonie do NATO by zase zajistil přístup k moderním obranným technologiím, což zvýší zájem investorů o vaši zemi. A jsem hluboce přesvědčen, že by integrace Makedonie do obou společenství pomohla zajistit vyšší životní úroveň, což bych si velmi přál,“ dodal předseda Senátu Parlamentu ČR.

Oba politici hovořili také o vývoji země po celostátním referendu o změně názvu, které ovšem nebylo platné kvůli nízké účasti Makedonců. Jednání se zúčastnil také předseda evropského výboru Senátu Václav Hampl a místopředseda zahraničního výboru Tomáš Jirsa, kteří detailně popsali nedávná jednání uvnitř EU o přístupu k Makedonii.

Milan Štěch ČSSD

"Slušně, ale důrazně."

