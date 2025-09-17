Štefec (Stačilo!): Jak je možné, že tenhle člověk je stále ještě členem vlády?

18.09.2025 8:19 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na účast ministra Rakušana na protivládní demonstraci v Bratislavě

Štefec (Stačilo!): Jak je možné, že tenhle člověk je stále ještě členem vlády?
Foto: Facebook
Popisek: Jaroslav Štefec

Může mi, prosím, někdo logicky vysvětlit, co dělal místopředseda vlády ČR a ministr vnitra Vít Rakušan na demonstraci proti demokraticky zvolené vládě Slovenské Republiky v Bratislavě?! Co na to říká pseudoministr zahraničí Lipavský? Jak na to zareaguje premiér Fiala?

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 7508 lidí

Dovede si vůbec některé z posledně jmenovaných pimprlat české tzv. "politické scény" představit, jak obrovský mezinárodní průšvih to představuje? Jak je možné, že i po tomhle bezprecedentním činu tenhle člověk, jehož spojení s lidmi blízkými organizovanému zločinu, za nimiž zůstalo nejméně pět zavražděných, což bylo dokonce zveřejněno v médiích, je stále ještě členem vlády?

Účast tohoto směšného klauna na protivládní akci politických zoufalců v hlavním městě Slovenska nelze hodnotit jinak, než jako pokus české vlády o přímý zásah do vnitřních záležitostí cizího státu, který je z hlediska mezinárodního práva plně srovnatelný s kauzou údajně Ruskem vypuštěných dronů, pohybujících se ve vzdušném prostoru Polska. A český mainstream to přechází buď pouhým konstatováním, nebo ho za účast dokonce chválí.

Dovedete si představit, co by to pro ČR znamenalo, kdyby se tenhle bezpáteřní a prolhaný divnočlověk stal premiérem ČR, jak po tom volají někteří "lepšolidé"?! Naštěstí už jen pár dnů a můžeme jemu i celé fialové vládě podivných existencí říci důrazné STAČILO!

Psali jsme:

Štefec (Stačilo!): Potřebují válku a jednou se to přece povést musí
Štefec (Stačilo!): Myslím, že bychom si měli začít dávat pozor
Štefec (Stačilo!): I přes stále tvrdší tlak věřím, že převáží zdravý rozum
Štefec (Stačilo!): Německo nám reparace nikdy nevyplatilo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Slovensko , Štefec , Rakušan , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 5 čtenářů)

Je účast ministra vnitra Víta Rakušana na protivládní demonstraci v Bratislavě pokusem české vlády o přímý zásah do vnitřních záležitostí cizího státu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Kde na to vše chcete vzít?

A k čemu někomu platit za to, že se vezme? Co z toho bude mít společnost jako celek, zejména, když se dnes čím dál víc lidí rozvádí? Protože to, že někomu dáte příspěvek, jde z našich peněz!

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Jak je možné, že tenhle člověk , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseMarymary , 18.09.2025 8:28:48
je stále ještě členem vlády? Umí v tom plavat, či chodit. Už před volbami říkal, že chce ministerstvo vnitra. Dnes před dalšími pokukuje po předsednictví budoucí vlády. Premiér, panečku to je funkce pro Krüger Österreicha.

|  5 |  0

Další články z rubriky

Farský (STAN): Podporujeme Ukrajinu - náš štít před Ruskem

12:04 Farský (STAN): Podporujeme Ukrajinu - náš štít před Ruskem

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám.