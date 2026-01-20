Štefek (KSČM): Právo silnějšího místo mezinárodního práva vyhovuje zřejmě i v naší kotlině…

Zastupitelstvo Středočeského kraje 19. ledna odhalilo farizeje.

Foto: KSČM
Popisek: Zdeněk Štefek, KSČM

Ačkoliv nejsme příznivci vyvěšování vlajek konflikty či embargy trpících států (protože by pak naše budovy vypadaly jako mezinárodní hotel), navrhli jsme vyvěsit solidárně vlajku Grónska a Venezuely, body byly zařazeny na program, ale při hlasování o vyvěšení vlajky Grónska se ANO a polovina SPD zdržely, návrh tedy neprošel.  Asi i na kraji mají stejnou proamerickou nótu jako celá vláda Andreje Babiše. Vyvěsit vlajku Venezuely odmítli koaliční strany, ale i ANO s SPD – přitom jsme chtěli symbolicky vyjádřit podporu mezinárodnímu právu – právu země rozhodovat o své budoucnosti bez hrozeb intervence a sankčního nátlaku, nikoliv podporu konkrétní vládě.

Naopak jsme podpořili návrh ANO, aby se cizí vlajky států na Středočeském kraji nevyvěšovaly, jen vedle naší vlajky, vlajky kraje, popř. i vlajky EU - při státních návštěvách či výročích (i když i to je zneužitelné…). Tento návrh jsme ale podpořili kromě předkladatelů jediní, také neprošel.  Takže na krajském úřadě zůstává vyvěšena navíc stále vlajka ukrajinská…

Kupodivu byly ale přijaty 2 naše další návrhy.

Projednávala se petice občanů na zachování vlakového zázemí na zastávce Karlštejn, zastupitelstvu bylo navrženo vzít petici na vědomí. Prosadili jsme aktivní podporu petentů, radní pro veřejnou dopravu a mobilitu dostal mandát zapojit se do vyjednávání.

Schvalovaly se též prostředky 3 profesionálním divadlům, o jejichž vyšší podpoře se diskutuje již roky. Prosadili jsme souhlasné usnesení o navýšení prostředků o 3 mil. Kč.

V různém jsme požádali vedení kraje, aby se spolu s ostatními kraji zasadil o zabránění nevratných uzavírek uhelných dolů. Bez reakce… Navrhli jsme též využít legislativní iniciativu kraje k novele vodního zákona v oblasti likvidace odpadních vod z domácnostních žump pomocí enzymatického nebo bakteriálního rozkladu s následným využitím pro zálivku – reakce taktéž žádná. Body tak budeme muset nejspíš předložit sami...

Zdeněk Štefek, zastupitel za Stačilo!

