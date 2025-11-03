Štěpánek (Trikolora): Česká televize - týden co týden čtyři ku jedné

Sama Česká televize jej na svých webových stránkách inzeruje takto: „Klíčové události uplynulého týdne v šedesáti minutách. Nejdůležitější momenty domácí i světové politiky očima komentátorů a osobností veřejného života.“
Jenže Česká televize není normální institucí, nýbrž hlásnou troubou pouze jednoho ideového a politického proudu, totiž zdegenerované liberální demokracie, která již dávno není ani liberální ani skutečná demokracie. A podle toho to také vypadá.
Vlastně by to mělo být docela fajn, že se v neděli večer ve studiu sejde několik osobností z různých sfér společnosti a spíše odlehčeně komentují, co se minulý týden doma i ve světě odehrálo. Jenže všechno se dá dělat dobře, anebo také blbě. V České televizi je to takřka vždy, pokud jde o zpravodajství či publicistiku, bohužel ten druhý případ.
Mgr. Petr Štěpánek
První úskalí je v tom, čemu se v branži říká „media setting“ čili nastavování agendy, o které se mluví. Přičemž platí moje stará poučka: „Co v televizi nebylo, se nestalo, a pokud se to stalo, tak se to nestalo tak, jak se to stalo, nýbrž tak, jak řekli v televizi, že se to stalo.“ Jestliže výběr toho, o čem se bude mluvit, vybírají dramaturgové ČT, můžeme si být jisti, že o něčem se nebude mluvit vůbec, a důležitost něčeho jiného se naopak bude přifukovat.
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
A pak je tu hlavní úskalí, kterým je samotný výběr hostů. Bývá jich pět, leč o tom, že by Česká televize zachovávala povinnou názorovou vyváženost, nemůže být vůbec řeč. Pokud bychom si názorové rozčlenění české společnosti rozdělili jednoduchým řezem na voliče a sympatizanty končící vlády na straně jedné a na příznivce nastupující vládní koalice na straně druhé, příliš neprohádáme, že jejich každotýdenní zastoupení ve studiu je v poměru čtyři ku jedné. Takže mi nezbývá než znovu zopakovat: A podle toho to také vypadá.
Nikdy nechybí nějaký mladý progresivistický aktivista, influencer či youtuber, nějaký vysloužilý názorově spolehlivý eurofilní liberál Kalouskova typu, někdo ze Sklepa plného fanoušků prezidentského rozvědčíka, někdo z rodiny Kocábů a tak podobně. A v rámci dramaturgického předstírání jakési vyváženosti bývá obvykle přizván jeden zástupce z opačného, tedy konzervativního břehu, takže ve studiu se střídají tu Daniel Kaiser či Dalibor Balšínek z Echa 24, tu Jiří Weigl či Ladislav Jakl z Institutu Václava Klause apod. Ale vždy to je 4 : 1.
Výsledná podoba? Žádnou velkou fantazií českotelevizní dramaturgové neoplývají, takže přestože v naší zemi žije více než deset milionů lidí, z nichž se nepochybně rekrutují tisíce zajímavých osobností nejrůznějších názorů, na nenápadité obrazovce České televize týden co týden rotují stále stejné, či alespoň podobné ksichty. Cíl je jediný: Nepřipustit, aby se diskusní prostor jakkoli vychýlil z povinného koridoru.
Ostatně, on to už kdysi naprášil člen Rady České televize Michal Jankovec: „Česká televize má skutečně určený úhel pohledu na základě doporučení Evropské komise.“ Takže do třetice opakuji: A podle toho to také vypadá. I v případě Událostí, komentářů týdne.
