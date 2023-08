Štěpánek (Trikolora): Filipika proti demagogii

Co následovalo, když na demonstraci Milionu chvilek přišlo na Letnou 300 tisíc lidí? Nic. Padla Babišova vláda? Ne.

Co následovalo, když na Vrabelovy demonstrace na Václavském náměstí přišlo 100 tisíc lidí? Nic. Padla Fialova vláda? Ne.

Co se stalo, když na demonstraci na Václavském náměstí Rajchl vyhrožoval, že nesplní-li vláda jeho ultimátum, bude následovat blokáda vládních budov a generální stávka? Nic. Pardon, následovalo „kolo kolo mlýnský“ okolo budovy vlády a pak... nic. Padla Fialova vláda? Ne.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 11% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8873 lidí

Závěr? Kdyby se o tom, kdo bude v zemi vládnout, rozhodovalo podle demonstrací, byl by Milion chvilek největší vládní stranou a zrzavý Mikuláš Minář premiérem.

Teď se někteří lidé opět upínají k demonstraci svolané na 16. září. Ale kdyby jen to. První to napsal Vidlák a po něm to stejně či obdobně papouškují další: „Kdo nepřijde 16. září na Václavák, podporuje pětikoaliční vládu!“

Promiň, Dane alias Vidláku, ale to je tak nehorázná demagogie, že by se za ni nemusela stydět ani Fialova vláda. Proč? Protože za prvé to je naprostá pitomost a za druhé, i kdyby se tímto způsobem podařilo znovu svolat třebas i letenských 300 tisíc, nestane se opět vůbec nic.

Ale abychom si správně rozuměli. Tohle není filipika proti demonstracím. Jen houšť demonstrací! Ať Fiala a spol. vědí, co si o nich myslíme. To, co píšu, je filipika proti demagogii a proti nezodpovědnému vzbuzování planých nadějí. O tom, kdo bude v zemi vládnout, se nerozhoduje na ulici.

Poučení? „Dávejte si pozor na falešné proroky...“ (Matouš 7,15)

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek

