Štěpánek (Trikolora): Jsou mnozí novináři a politici idioti?

29.04.2026 12:04 | Profily PL
autor: PV

Jsou mnozí čeští novináři a mnozí čeští politici, kupříkladu Petr Fiala, Martin Kupka, Ivan Pilip, Marek Výborný a řada dalších, idioti?

Foto: Zuzana Koulová
Popisek: Spisovatel, hudebník Petr Štěpánek

Zpravodaj deníku Izvestija Kirill Fenin poslal tento dotaz: „Je z Vašeho pohledu v budoucnu možná obnova dialogu mezi Ruskem a Českem? Za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu by k tomu mohlo dojít?“

Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová odpověděla takto: „Trikolora považuje obnovu normálního dialogu a normálních vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací za samozřejmost. Čím dříve k tomu dojde, tím lépe. Proto také velmi podporujeme ukončení ukrajinského konfliktu, nejlépe u diplomatického stolu. Jsme rovněž toho názoru, že čím dříve skončí veškeré ekonomické sankce, tím lépe, neboť škodí na obou stranách. Předběžné podmínky pro normalizaci vztahů by si neměla klást žádná strana.“

Nic víc, nic méně. Ta odpověď je zcela racionální a nic takzvaně proruského na ní není. Klidně se pojďte se vsadit, že dříve či později to dopadne přesně tak, jak Majerová odpověděla.

Přesto se obratem vyrojila spousta naprosto idiotských reakcí, z nichž ta úplně nejpitomější je od Petra Fialy, jenž prohlásil: „Snad paní poslankyně nepožádá Kreml o bratrskou pomoc z obav z demokratické kontrarevoluce!“

Odpověď na úvodní otázku proto zní: Ano, mnozí čeští novináři a mnozí čeští politici jsou nejen dokonalí idioti, ale také slizcí demagogové a fanatičtí pokrytci.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
