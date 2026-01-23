Štěpánek (Trikolora): Kdo můžete, vyhněte se Valašskému Meziříčí

Členové Oganesjanova gangu, nechvalně známé protofašistické bojůvky napojené na ODS, mu mezitím černou lepící páskou lehce upravili espézetku, čili registrační značku jeho auta, přivolali městskou policii a pak si natáčeli, kterak policie Vidláka kontroluje a obviňuje jej, že si svůj automobil před jízdou nezkontroloval a že se jízdou s pozměněnou značkou dopustil porušení zákona.
Členové Oganesjanova gangu si jimi zinscenovanou scénku natáčeli na video, aby je pak zpeněžili na placených platformách, na kterých je podobně deformovaní jedinci svými peněžitými příspěvky podporují. Za připomenutí rovněž stojí, že s patologickými jedinci z Oganesjanovy bojůvky se ve velice přátelské atmosféře při jiné příležitosti fotil mimo jiných také bývalý ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
Střih. Nyní, po půl roce a po předchozí byrokratické kanonádě přichází rozuzlení, kdy valaško-meziříčský správní úřad Vidláka trestá odejmutím řidičského průkazu. Jak to okomentovat? Jsme svědky dokonalé policejní a úřednické zvůle, která vůbec nebere v potaz, jak a proč k celé události došlo a kdo je jejím skutečným viníkem. Sama městská policie a tamní úřady se naopak stávají spolupachateli hanebného činu skandální teroristické partičky, jehož jediným smyslem bylo a je zkomplikovat život politicky nepohodlnému člověku.
Ne, nepíše se rok 1950, ani rok 1970, ba ani už se nenacházíme pod vládou Fialova softtotalitního režimu. Sněmovní volby v říjnu loňského roku přepsaly zdejší politickou mapu a u moci jsou jiné politické strany, ba dokonce ty, které byly do nedávna předmětem podobných útoků podobných individuí.
Najdou se politici či jiné zodpovědné osoby nebo orgány, které proti této hanebné prasárně valašsko-meziříčské byrokratické mafie zasáhnou a zjednají nápravu? Všem ostatním mezitím doporučuji, vyhněte se obloukem Valašskému Meziříčí, neb tam vládnou nemyslící ignoranti jak vystřižení z těch nejodpornějších časů totality.
Mgr. Petr Štěpánek
