Štěpánek (Trikolora): Něco na té Zuzce je

Riskovala, ale vyplatilo se jí to. Z nevolitelného místa na olomoucké kandidátce ODS přeskákala díky preferenčním hlasům na místo první, respektive až do poslanecké lavice. Jako jediná z kandidátky. Někteří jí tu opovážlivost dodnes neodpustili.
Zahradníkovou odstřihla
Tehdy se ještě jmenovala Zuzana Majerová Zahradníková. Některé ženy to tak dnes dělají, vdají se a ke svému rodnému příjmení si ještě přilepí to manželovo. To ale není její případ. Narodila se jako Dvořáková. Pak se vdala a už jako Zahradníková šest let žila se svým manželem v Kanadě. Mimochodem, odtud má původ její skvělá angličtina. To manželství se ale nevyvedlo, takže se za ne zcela jednoduchých okolností vrátila zpátky do České republiky. Už se synem, který se narodil v Kanadě. Pak se znovu vdala, narodil se jí druhý syn a už jako Majerová si ponechala i to druhé příjmení. Kvůli prvnímu synovi. Aby jako jediný neměl v nové rodině úplně jiné jméno. Syn už je ale dospělý, dokonce už ze své maminky udělal babičku, a proto to druhé příjmení odstřihla. Už tři roky je jen Majerová.
Když v březnu 2019 z ODS vyloučili Václava Klause mladšího, nesouhlasilo s tím v poslaneckém klubu ODS více lidí. Jen Majerová ale nemlčela. Zatímco Klause vyhodili, ona odešla z vlastního rozhodnutí. Ostatně rozčarování ze směřování ODS v ní klíčilo dlouhodobě. Pak spolu s Klausem juniorem založila Trikoloru. Opustila jistotu zavedené strany i výhody členky zahraničního výboru. ODS ji pak odstranila i ze školského výboru. Co tam taky s učitelkou, že?
Podrazy a podpásovky
Předsednictví Trikolory na ni jako na první místopředsedkyni spadlo doslova ze dne na den. To když se Klaus krátce před volbami 2021 na všechno vykašlal a Majerovou v tom ponechal samotnou. Že to nebude mít jednoduché, s tím samozřejmě počítala. S čím počítat nemohla, bylo, že ty nejzavilejší a nejpodpásovější útoky přijdou z vlastních řad. Fantazie, s jakou jí někteří neukojení konkurenti házeli klacky pod nohy, byla bezměrná. Nikdy proti ní nešli zpříma a s otevřeným hledím, ale vždy nějakou oklikou. I tohle ustála.
Ta nejhanebnější podpásovka souvisí s její nemocí. Obvinili ji, že zneužívá nemocenskou. Jenže ono je to celé jinak. Majerová má na rozdíl od nás, co jsme zdraví, svůj život o něco složitější a těžší, neboť už 10 let žije s vážnou chorobou, roztroušenou sklerózou. Ne, s touhle diagnózou život nekončí, ale občas je nutné vysadit, zvláště pak, když Majerová je z těch, kteří se moc nešetří. Mimochodem někdejší předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek dokázal se stejným zdravotním břemenem vrátit lidovce do sněmovny. Majerová nyní usiluje o to samé s Trikolorou.
Říká o sobě, že ji definují dvě vlastnosti. Paličatost a hypertrofovaný smysl pro spravedlnost. Jenže jestli je v něčem opravdu přebornice, pak v tom, že často mluví, kdy jiní raději mlčí, ba dokonce, když je strategicky výhodnější mlčet. Že to má za následek, že ji za to některé potrefené husy nenávidí a dávají jí to sežrat, je jen v řádu věcí. Jeden takový zhrzený bývalý člen nyní před volbami dokonce přispěchal s trestním oznámením. Ale taková už je politika. Když rány rozdáváte, musíte být připraveni je také přijímat.
Stupňování slova nepřítel
Ostatně, on už kdysi bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar žertoval na téma, jak se stupňuje slovo nepřítel. Takhle: nepřítel, úhlavní nepřítel, koaliční partner. Já k tomu dodávám, že čtvrtý stupeň je zhrzený spolustraník.
Jenže je to obzvláště těžké, když namísto na vás zacílí na vaši rodinu. Už v roce 2019, když Majerová vystoupila z ODS, usilovali bývalí spolustraníci, aby jejího mladšího syna vyloučili ze studia na gymnáziu. Důvod? Smyšlená kauza údajné kyberšikany. Zachránila ho jedna hodná profesorka, jež měla odvahu se této zvůli postavit. Už tam neučí. Tím to neskončilo. Mladší syn letos maturoval. Leč v řádném termínu neodmaturoval. Ze zeměpisu. Z toho zeměpisu, z kterého měl osm gymnaziálních let na vysvědčení jedničku. Ponechávám na laskavém čtenáři, aby si sám vybral, zda to bylo proto, že u maturitní otázky „politické systémy světa“ zcela vyhořel, nebo že ve zkušební komisi seděla fanatická členka jedné vládní strany. Nakonec ze zeměpisu odmaturoval až v září. Za dvě. A přijali ho na dvě vysoké školy.
Urputná předsedkyně
Do televize Majerovou moc nezvou. Když tam byla víc než před rokem naposledy a mluvila o ukrajinské válce, vzkázali jí, že má sice pravdu, ale že ji říká moc brzy. Aspoň má nyní víc času na kontaktní kampaň.
Asi neznám nikoho, kdo by všechny volební kampaně, co jen pamatuju, odpracoval poctivěji a s větším nasazením. Letos si umanula, že navštíví všech 307 obcí Zlínského kraje. Právě tam tahle urputná předsedkyně Trikolory kandiduje jako lídr kandidátky SPD. Říká o tom, že je to sice pěkný záhul, ale že setkávání s lidmi je skvělé a že prakticky všichni jsou milí. Zvláště pak tam, kde živého politika snad ještě nikdy neviděli. Oč jsou setkání se živými lidmi milejší, o to více na ni nejrůznější duševní mrzáci útočí na sociálních sítích. Ale i s tím se silný člověk naučí žít.
Jestli někomu opravdu přeju, aby ve volbách uspěl a aby se vrátil do poslaneckých lavic, pak je to Zuzana Majerová. A zdaleka ne jen proto, že už léta jsme přátelé. Česká politika potřebuje lidi, kteří nikdy neuhnou.
Něco na té Zuzce totiž fakt je.
(Psáno pro Deník TO.)
