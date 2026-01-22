Štěpánek (Trikolora): Opozice, která je jen a jen pro ostudu. Mezinárodní ostudu

21:02
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k postoji opozice ke Grónsku.

Štěpánek (Trikolora): Opozice, která je jen a jen pro ostudu. Mezinárodní ostudu
Zatímco Spojené státy americké, Dánsko a Grónsko sjednávaly dohodu, pět předsedů stran bývalé pětikoalice využilo stejný čas, aby Grónsko použili k dalšímu naprosto nesmyslnému útoku na novou Babišovu vládu. Sesmolili jakési vyjádření a zcela podrazácky a neloajálně vůči vlastní zemi i legitimní vládě s ním zasmradili na dánském velvyslanectví. Taková opozice je jen a jen pro ostudu. Mezinárodní ostudu! Že je hanba nefackuje.

