Štěpánek (Trikolora): Opozice, která je jen a jen pro ostudu. Mezinárodní ostudu

Zatímco Spojené státy americké, Dánsko a Grónsko sjednávaly dohodu, pět předsedů stran bývalé pětikoalice využilo stejný čas, aby Grónsko použili k dalšímu naprosto nesmyslnému útoku na novou Babišovu vládu. Sesmolili jakési vyjádření a zcela podrazácky a neloajálně vůči vlastní zemi i legitimní vládě s ním zasmradili na dánském velvyslanectví. Taková opozice je jen a jen pro ostudu. Mezinárodní ostudu! Že je hanba nefackuje.
Mgr. Petr Štěpánek
