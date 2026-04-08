Štěpánek (Trikolora): Štít demokracie? Spíš patologická sedlina české společnosti

Závody o největší bizár českého politického aktivismu pokračují. Tony Pášma ze spolku Štít demokracie o poslankyni a předsedkyni Trikolory Zuzaně Majerové napsal, že je fašistka. Asi by se nad tím, co na sociální síti trousí tento tupý primitiv, jenž nemá ani to nejmenší tušení, co fašismus ve skutečnosti je, dalo mávnout rukou, ale byla by to chyba. Ono tu totiž už dávno nejde o jednoho exota, který si nevidí do úst.
Znaky fašismu jsou autoritářství, vůdcovský princip, vypjatý nacionalismus, antiliberalismus a antidemokracie, antikomunismus, militarismus a násilí, korporativismus, kult modernity a síly. Nic z toho Majerová nevyznává, nikdy neřekla ani nenapsala cokoliv, co by jen vzdáleně mohlo upomínat na něco z výše uvedeného. Naopak, po celou dobu svého působení v politice hájí demokracii, pluralitu, svobodu slova, diplomacii, mír.
Kde se v primitivních fanaticích, jako je Pášma, bere ta drzost okopávat druhé podobným nálepkováním? Žijí v představě, že mohou. Ba dokonce, že je to vítané. Vědí totiž, že mají podporu části zdejší politické scény. Jsou její prodlouženou rukou. Mnozí z politiků někdejší pětikoalice samozřejmě vědí, že podobné nálepkování je naprostý nesmysl, ale jejich politickému boji a mocenským zájmům to vyhovuje.
Ve skutečnosti je to ještě horší, neboť podobné záludné a k jakékoliv nechutnosti ochotné jedince si tito politici a na ně navázané zájmové kruhy vydržují. Dělají za ně totiž špinavou práci. Hlupáků, kteří na to naskakují, se vždy najde dost. Stačí se podívat, kolik nemyslících ovcí tuhle evidentní pitomost, že Majerová je fašistka, Pášmovi lajkuje.
Pokračuje to pak na Letné, a bohužel i u volebních uren. Takže žádné mávnutí rukou. Tohle patologické zlo je potřeba demaskovat, rozkrýt a posvítit si na jeho protektory. Štít demokracie? Kdepak, jen špinavá sedlina české společnosti.
(autor je 1. místopředsedou Trikolory; psáno pro Deník TO)
Mgr. Petr Štěpánek
