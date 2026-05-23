Zelení: Vláda ohrožuje naši budoucnost

24.05.2026 22:12 | Monitoring
autor: PV

Reakce na veřejném facebookovém profilu strany na nesouhlas ČR s rezolucí OSN o ochraně klimatu

Česká republika v OSN jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí o ochraně klimatu. Ta navazuje na přelomové stanovisko Mezinárodního soudního dvora. Pro rezoluci hlasovalo 141 států. Proti byly mimo jiné USA, Rusko, Saúdská Arábie, Írán a Bělorusko. Česko se zdrželo.

Mezinárodní soudní dvůr přitom jasně řekl, že státy mají právní povinnost chránit klimatický systém a lidi před dopady klimatické krize. Ochrana klimatu není politická volba, je to odpovědnost. A tuhle odpovědnost česká vláda odmítá. Ve stejnou dobu navíc rozkládá nadresortní lidskoprávní koordinaci Úřadu vlády a přesouvá klíčové agendy pod jednotlivá ministerstva.

Klimatická krize ale není abstraktní téma, dopadá na zdraví, bezpečí, domovy, vodu, krajinu i budoucnost dětí. Proto je ochrana klimatu zároveň ochranou lidských práv. Vláda tím vysílá jasný signál: Odpovědnost za dopady klimatické krize ani ochrana lidí není její priorita – ani doma ani na mezinárodní scéně.

Strana zelených

  • SZ
