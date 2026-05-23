Zelení: Vláda ohrožuje naši budoucnost

Česká republika v OSN jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí o ochraně klimatu. Ta navazuje na přelomové stanovisko Mezinárodního soudního dvora. Pro rezoluci hlasovalo 141 států. Proti byly mimo jiné USA, Rusko, Saúdská Arábie, Írán a Bělorusko. Česko se zdrželo.
Mezinárodní soudní dvůr přitom jasně řekl, že státy mají právní povinnost chránit klimatický systém a lidi před dopady klimatické krize. Ochrana klimatu není politická volba, je to odpovědnost. A tuhle odpovědnost česká vláda odmítá. Ve stejnou dobu navíc rozkládá nadresortní lidskoprávní koordinaci Úřadu vlády a přesouvá klíčové agendy pod jednotlivá ministerstva.
Klimatická krize ale není abstraktní téma, dopadá na zdraví, bezpečí, domovy, vodu, krajinu i budoucnost dětí. Proto je ochrana klimatu zároveň ochranou lidských práv. Vláda tím vysílá jasný signál: Odpovědnost za dopady klimatické krize ani ochrana lidí není její priorita – ani doma ani na mezinárodní scéně.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku