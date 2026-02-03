Štěpánek (Trikolora): Stížnost na Českou televizi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00 Praha 2
Rada České televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4
Věc: stížnost na Českou televizi
Vážení radní!
V posledních letech proběhla v naší zemi řada protestních či přímo protivládních demonstrací. Demonstrovalo se proti první vládě Andreje Babiše, později proti vládě Petra Fialy a nyní aktuálně opět proti Babišovi a spol. V jedné zásadní věci se však tyto demonstrace liší. A to v přístupu médií a na prvním místě České televize.
Když dva dělají totéž, měla by v demokratické společnosti televize veřejné služby k oběma přistupovat stejně. Když za Fialovy vlády demonstrovali příznivci opozice, žádnou mediální podporu u toho neměli. Naopak. Když podporovatelé opozice demonstrují za Babišovy vlády, televize veřejné služby nabízí přímý přenos, rozsáhlou podporu a nejrůznější podpůrné komentáře. Naposled jsme toho byli svědky 1. 2. 2026. Ten rozdílný přístup je doslova do očí bijící.
Stejně rozdílný je přístup aktivistických redaktorů k politikům, koaličním a opozičním, kteří jsou hosty ve studiu, a to dle neskrývaných politických preferencí moderátorů. Zvláště v poslední době to nabývá obludných rozměrů.
Co je výsledkem takové praxe? Dle posledního výzkumu agentury STEM České televizi nedůvěřuje většina české společnosti. Ale nabízejí se i další otázky. Proč mají lidé za televizi, která evidentně měří dvojím metrem, platit povinné televizní poplatky? Nebo ještě jinak. Má vůbec televize, která se takto chová, právo na existenci? Podstatná část veřejnosti si už dnes myslí, že nikoli. Televize veřejné služby má totiž sloužit všem stejně. Česká televize to ale nedělá. Naopak. Slouží jako propagandistický tlampač pouze jednomu názorovému a politickému proudu.
Vážení radní, žádám Vás, abyste k této patologické praxi České televize, jež je v rozporu se zákonem, zaujali stanovisko a přijali příslušné závěry.
V úctě
Mgr. Petr Štěpánek,
v letech 1994 – 2006 člen a místopředseda RRTV a v letech 2007 – 2011 člen Rady ČTÚ.
3. 2. 2026
Mgr. Petr Štěpánek
