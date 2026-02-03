Vladimír Ustyanovič: Panika protokoláře Koláře

Po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu a prokázání ústavního puče v USA Obamovou administrativou si mnozí liberální fašisté ve Spojených státech mysleli, že budou vládnout na věčné časy a nikdy to nebude jinak. Vítězství Donalda Trumpa a jeho administrativy jim způsobilo takový šok, že nepochopili, že se změnila vláda a myslí si, že nadále vládnou. Podobnost s ČR asi není náhodná. Jenom pro připomenutí, v USA jsou opět dvě pohlaví muž a žena, ministr obrany Pete Hegseth vysvětlil generálům, že nebudou chodit na vysokých podpatcích a budou plnit fyzické testy a tím zredukoval jejich počet o třetinu. Dále Trump sdělil světu, že mezinárodní právo neexistuje a potřebuje Putina, respektive Rusko jako velmoc a ne Zelenského, věčně žebrajícího o peníze, se kterým akorát ztrácí čas.
K tomu se mi nabízí spekulace, co chystá a co čeká Koláře, Pavla a jejich hradní kliku? U protokoláře Koláře bych to nazval výstižnou větou. Zachraň se kdo můžeš. Kolář prostřednictvím prezidenta ovládal zahraniční politiku, NATO, munici pro Ukrajinu a zakázky pro zbrojaře. Teď se zdá, že v Kolářově pohádce zazvonil zvonec a bude jí konec. Pravděpodobně to začalo tím, že ho Babiš odřízl od muniční iniciativy, jelikož se Babiš se zbrojaři dohodl sám a bez Hradu. Tímto ho pravděpodobně vyšachoval z role prostředníka, který rozhodoval o tom, kolik čeho kdo dostane, tak si myslím že je to pro Koláře konec. A tak mu už asi nezbývá nic jiného než shodit vládu za každou cenu. Jsem přesvědčen, že proto úmyslně vyzradil SMS mezi ním a Macinkou a donutil prezidenta sehrát ochotnickou roli, kdy se hroutí pod tlakem na tiskové konferenci, kde byly novinářům zapovězeny jakékoliv dotazy. Potom jako správný zodpovědný ústavní činitel uletěl prezident na dovolenou, neboť si je dobře vědom, že opozice vyvolá hlasování o nedůvěře vlády. A z tohoto vyplývá, že Petr Pavel je vrchním lídrem současné opozice.
Věřme naší vládě a věřme ministru zahraničí Macinkovi. Kolář je už podle mého názoru odpisová položka a pes, se kterým chtěl vrtět se mu zakousl do zadku, neboli udělal oběma medvědí službu.
