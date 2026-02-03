Kuba přišel, pustil video, straníci tleskali. Jenže pak ho viděli jiní lidé

Jihočeský hejtman Martin Kuba, který nedávno opustil Občanskou demokratickou stranu (ODS), v úterý na tiskové konferenci v Praze oficiálně představil své nové politické hnutí nazvané Naše Česko. Hnutí se má zaměřit na překonání tradičního dělení na konzervativní a liberální přístupy a chce hledat praktické cesty k posunu České republiky vpřed.
Kuba představil logo a vizuální identitu v krátkém videu, které bylo doprovázeno bouřlivým potleskem přítomných.
Na akci se objevil i s manželkou Denisou, což podtrhlo osobní rozměr celé prezentace. Kuba zdůraznil, že hnutí začne působit především v Jihočeském kraji, kde plánuje kandidovat v podzimních komunálních volbách. Postupně však cílí na celorepublikovou strukturu, s ambicí sestavit kandidátku do sněmovních voleb v roce 2029.
Není prý zaručeno, že projekt skončí úspěchem. Zakladatel však zdůraznil nutnost tvrdé práce.
ODS vám těžko zapomene, že jste ji oslabil
Ohlasy na vznik nového hnutí jsou rozmanité. „Super! Snad se prolomí ledy na politické scéně. Politická kultura ve státní politice sklouzla do vulgarity (emocionální vydírání) a žabomyších válek. Pokud se politická strana věnuje skutečné politické práci pro ČR a její občany, tak ji ty méně úspěšné a měně schopné politické strany a její voliči napadají. Vám, pane Kuba, ODS taky těžko zapomene, že jste ji oslabil. Pokud bude mít vaše politická strana úspěch, tak ze strany ODS to ovace nebudou. Věřím vám, že to zvládnete a v říjnových komunálních volbách, tady na jihu Čech, budete mít úspěch,“ napsala na síti Facebook Radka Pichlíková.
Na sociální síti X se však objevily i kritické nebo ironické reakce. „Martin Kuba se rozhodl vyplnit zející díru na trhu, a tak založil další politickou stranu, kterou budete moci v klidu nenávidět z celého srdce. Takových tu je totiž opravdu málo!“ napsal jeden z komentujících.
„Mě by spíše zajímalo, jaké pojetí demokracie to bude – liberální, majoritní, iliberální. Jestli je cílem pouze Projekt 20 hlasů pro ANO v roce 2029, tak riskujeme ztracenou skorodekádu,“ vyjádřil se další uživatel sítě X.
„Jsem zvědavý na zveřejnění programu apod. Vaše práce u nás na jihu se mi moc líbí a ODS – Občanská demokratická strana mě dlouhodobě zklamává, takže bych rád viděl novou volitelnou pravicovou stranu... ale Vámi zvolený název a tohle video ve mně zatím vyvolávají spíše obavy, aby jediným programem nebyla národní hrdost a stěžování si na vše cizí ve stylu Trikolory, SPD, bizárů jako ČR na 1. místě (nebo jak se ten Vrabelův pokus jmenoval), a vlastně trochu i ANO. Ale počkám si na program a uvidím,“ napsal na facebooku Jan Voborský.
Technokratický populismus v přímém přenosu
Blogger Jiří Hrebenar publikoval na síti X obsáhlejší komentář. „Tak Martin Kuba odstartoval novou stranu. Z pohledu politického PR? Vizuálně čisté, ale obsahově... no, pojďme se na to podívat. Je to učebnicový pokus o ‚nepolitickou politiku‘. Martin Kuba představil profesionálně zabalený produkt, který je uvnitř zatím dutý,“ publikoval na síti X.
Vyjádřil se i k „tónu komunikace“. „Všimněte si té neutrality. Kuba hovoří klidně, nevzrušeně, vyhýbá se konfliktům. Zjevná snaha působit jako ‚ten dospělý v místnosti‘ plné hádek. Cílí na unaveného voliče, který chce klid. Marketingově chytré, ale politicky trochu bezzubé,“ soudí komentující.
Kuba se podle něj vizuálně i rétoricky staví do role krizového manažera. „Všimněte si, že se vyhýbá klasickým politickým klišé. Neslibuje ‚lepší zítřky‘, ale ‚fungující stát‘. Cílí na voliče, kteří politiku vnímají jako nefunkční firmu, kterou je třeba ‚řídit‘. Je to technokratický populismus v přímém přenosu,“ píše Hrebenar.
K programu se však vyjádřil, že „není“. „Tohle je první kritický bod. Kuba ohlásil stranu, ale nepředstavil program. To není chyba, to je záměr. Strategie ‚Bianco šek‘. Říká: ‚Věřte mé kompetenci, ne mým slibům.‘ Je to riskantní. Sází na to, že jeho osobní brand hejtmana je silnější než konkrétní program,“ soudí komentátor.
A vysvětluje, proč podle jeho názoru chybí program. „Jakmile zveřejníte program, vždy tím někoho naštvete. Když ale mlčíte a mluvíte jen o ‚práci‘, mohou vás volit jak pravicoví voliči, tak zklamaní voliči zleva,“ domnívá se Hrebenar.
„Kuba jako jeden z mála pochopil, že současná ODS není schopna sebereflexe, což potvrdila zvolením Kupky za předsedu, bývalého tiskového mluvčího…“ domnívá se Petr Melichar.
„Závěrem akce došlo i na merch, Tričko si pak hejtman Martin Kuba a ostatní podporovatelé navlékli a udělali si skupinovou fotku,“ připodotkl politický redaktor Dominik Stein.
A novinář Radek Bartoníček položil otázku, zda Kuba jednou bude premiérem. Zatím zůstává bez odpovědi.
Kuba byl dlouholetým členem ODS a v minulosti zastával významné posty. Byl například ministrem průmyslu a obchodu v Nečasově vládě. Svůj odchod ze strany zdůvodnil rozdílnými pohledy na politiku. Spolu s ním odešla i většina jihočeských zastupitelů za ODS, což může oslabit pozice strany v regionu. Hnutí Naše Česko tak představuje nový prvek na české politické scéně, jehož úspěch bude záviset na schopnosti oslovit voliče unavené tradičními stranami.
