Štěpánek (Trikolora): Strašíme? Ne, důrazně varujeme. Podívejte do Británie

Jistě jste zaznamenali mediální křik, jenž nastal nad volební grafikou, se kterou jde do podzimních voleb koalice SPD, Trikolora a PRO. Prý je to moc, prý ty obrázky šíří strach, prý je to nevkusné. Nejvíc křiku je nad tímhle „doktorem“.

Je v lidské přirozenosti, že ošklivé věci raději vytěsňujeme, ale tváří v tvář realitě bychom neměli podléhat klamu a strkat hlavu do písku. Opravdu je to moc? Opravdu je motivem pouze šíření strachu? Není to daleko spíš důrazné varování? Varování před tím, jak nebezpečným směrem se země západní Evropy ubírají.

Stačí se zamyslet nad tím, co se aktuálně děje ve Velké Británii, kde střety mezi původním obyvatelstvem a přistěhovalci hrozí přerůst v občanskou válku. Stačí se projít, pokud najdete tu odvahu, předměstími a někde už i centry západoevropských metropolí. Stačí sledovat nárůst kriminality a vzpomenout na tu nekonečnou řadu teroristických útoků z posledních let. Evropská unie čelí naprosto nezvládnuté masové migraci a nebezpečnému šíření militantního islámu.

A za této situace v České republice vládne slabá lokajská vláda, jež namísto toho, aby se tomuto sebevražednému trendu vzepřela, aktivně ho podporuje. Co jiného je Rakušanův podpis pod migračním paktem? Co jiného může být důsledkem takové politiky, než že všechno to, co vidíme na západ od nás, v Německu, v Nizozemsku, v Belgii, ve Švédsku, v Itálii, ve Francii, ve Velké Británii, se dříve či později přesune i do našich měst?

Střední a východní Evropa ještě mají šanci, ale je za minutu dvanáct. Ty obrázky nešíří strach, jsou varováním. Možná dokonce posledním varováním. Na místě není se pohoršovat, je čas přemýšlet a jednat.

Mgr. Petr Štěpánek Trikolora



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky