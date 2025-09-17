Hele, libtardi, jděte se už s těmi ruskými papundeklovými drony vycpat. Člověk nemusí být kdovíjaký analytik, aby si položil klasickou otázku: „Cui bono?“ Neboli: „Komu ku prospěchu?“
O Vladimiru Putinovi si můžeme myslet, co chceme, ale idiot to opravdu není. K jeho prospěchu dron na polské králíkárně nebo na rumunském nebi rozhodně není. To spíš eurounijním i našim chciválkům tahle komedie pod falešnou vlajkou slouží k jejich propagandě.
Potřebují alibi, proč ukrajinskou válku do nekonečna protahují. A zároveň oddalují okamžik pravdy, kdy jednoho dne nakonec stejně budou muset usednout k diplomatickému stolu a pojíst u něho, co si sami sobě, a především nebohé Ukrajině a nebohým Ukrajincům navařili.
Tahle sklizeň jejich vlastní idiotské politiky, kdy si z Ukrajiny chtěli udělat nástupiště k další politické, ekonomické a vojenské expanzi na východ, bude krutá. Oddalovat ji lze, ale stejně nakonec přijde.
