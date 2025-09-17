Štěpánek (Trikolora): Tahle sklizeň idiotské politiky bude krutá

17.09.2025 13:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k snahám západu o další expanzi na východ

Štěpánek (Trikolora): Tahle sklizeň idiotské politiky bude krutá
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Štěpánek

Hele, libtardi, jděte se už s těmi ruskými papundeklovými drony vycpat. Člověk nemusí být kdovíjaký analytik, aby si položil klasickou otázku: „Cui bono?“ Neboli: „Komu ku prospěchu?“

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

1%
97%
2%
hlasovalo: 3730 lidí

O Vladimiru Putinovi si můžeme myslet, co chceme, ale idiot to opravdu není. K jeho prospěchu dron na polské králíkárně nebo na rumunském nebi rozhodně není. To spíš eurounijním i našim chciválkům tahle komedie pod falešnou vlajkou slouží k jejich propagandě.

Potřebují alibi, proč ukrajinskou válku do nekonečna protahují. A zároveň oddalují okamžik pravdy, kdy jednoho dne nakonec stejně budou muset usednout k diplomatickému stolu a pojíst u něho, co si sami sobě, a především nebohé Ukrajině a nebohým Ukrajincům navařili.

Tahle sklizeň jejich vlastní idiotské politiky, kdy si z Ukrajiny chtěli udělat nástupiště k další politické, ekonomické a vojenské expanzi na východ, bude krutá. Oddalovat ji lze, ale stejně nakonec přijde.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Štěpánek (Trikolora): Justiční pučisté si zahrávají s ohněm
Štěpánek (Trikolora): Vrátili jsme se do totality
Štěpánek (Trikolora): Dvojí metr senátorky Kordové Marvanové
Štěpánek (Trikolora): Übermenschové a untermenschové naší doby

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Štěpánek , Ukrajina , propaganda , trikolora

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Chtěl si západ udělat z Ukrajiny nástupiště k další expanzi na východ?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Co pozitivního jste pro rodiny udělali, když jste byli ve vládě?

Vždyť dnes jsou na tom rodiny jen hůř a hůř. Protože bohužel platí, že mít dítě nebo dokonce víc, je dnes opravdu luxus. Se pak nedivte, že každý rok klesá porodnost. Za této vlády j. e třeba nejnižší min od 90 let. Bohužel, protože děti jsou požehnání a dar.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Štěpánek (Trikolora): Tahle sklizeň idiotské politiky bude krutá

13:09 Štěpánek (Trikolora): Tahle sklizeň idiotské politiky bude krutá

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k snahám západu o další expanzi na východ