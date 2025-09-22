Štěpánek (Trikolora): Ústavní soud už o dané věci rozhodl v roce 1996

22.09.2025 11:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možému zásahu Ústavního soud ve věci „nepřiznaných koalic“

Štěpánek (Trikolora): Ústavní soud už o dané věci rozhodl v roce 1996
Foto: Archiv P. Štěpánka
Popisek: První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek

Dlouze jsem si povídal s prof. Alešem Gerlochem, jedním z našich nejvýznamnějších a nejpovolanějších ústavních právníků. Pokládá za nemožné, že by Ústavní soud ve věci „nepřiznaných koalic“ nějak zasáhl. Ze tří důvodů.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 9773 lidí

Za prvé, Ústavní soud už o dané věci rozhodl v roce 1996, čímž nastavil úzus, který tu platí třicet let.

Za druhé, strana Volt není k podobné žalobě nijak legitimována, její práva nikdo nekrátí, teoreticky by se mohla ohrazovat koalice SPOLU, ale ta tak nečiní.

A za třetí, ani Ústavní soud není k řešení podobného podání legitimován, neboť jde o věci, které se netýkají ústavy.

V MF Dnes vyjde tento týden na toto téma Gerlochův komentář. Mimochodem, soudce zpravodaj v téhle věci, doc. Milan Hulmák, k Ústavnímu soudu přišel právě z Gerlochovy advokátní kanceláře. A právě Gerlochova AK, konkrétně doc. Hulmák, nás, v roce 2003 nezákonně odvolané členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, dvacet let zastupovala. Vítězně.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Štěpánek (Trikolora): Tahle sklizeň idiotské politiky bude krutá
Štěpánek (Trikolora): Justiční pučisté si zahrávají s ohněm
Štěpánek (Trikolora): Vrátili jsme se do totality
Štěpánek (Trikolora): Dvojí metr senátorky Kordové Marvanové

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

koalice , Štěpánek , ÚS , Ústavní soud , trikolora , Volt

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bojíte se zásahu Ústavního soudu do parlamentních voleb?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Nina Nováková byl položen dotaz

V čem jste pomohli rodinám?

V programu tvrdíte, že je stát přátelský k rodičům. Můžete mi sdělit, v čem přesně? Podle mě jste pro rodiny s dětmi neudělali nic dobrého. Max. jste nepatrně zvýšili rodičovskou, ale ani tu jste nezvýšili všem, kdo na ní mají nárok.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Vích (SPD) Bydlení musí být zajištěno pro občany ČR. Prioritně

9:15 Vích (SPD): Vích (SPD) Bydlení musí být zajištěno pro občany ČR. Prioritně

Nemáte kde bydlet? Tak to vás volba SPOLU, STAN či Pirátů nezachrání. Ti už předvedli, co neumí.