Štěpánek (Trikolora): Ústavní soud už o dané věci rozhodl v roce 1996

Dlouze jsem si povídal s prof. Alešem Gerlochem, jedním z našich nejvýznamnějších a nejpovolanějších ústavních právníků. Pokládá za nemožné, že by Ústavní soud ve věci „nepřiznaných koalic“ nějak zasáhl. Ze tří důvodů.
Za prvé, Ústavní soud už o dané věci rozhodl v roce 1996, čímž nastavil úzus, který tu platí třicet let.
Za druhé, strana Volt není k podobné žalobě nijak legitimována, její práva nikdo nekrátí, teoreticky by se mohla ohrazovat koalice SPOLU, ale ta tak nečiní.
A za třetí, ani Ústavní soud není k řešení podobného podání legitimován, neboť jde o věci, které se netýkají ústavy.
V MF Dnes vyjde tento týden na toto téma Gerlochův komentář. Mimochodem, soudce zpravodaj v téhle věci, doc. Milan Hulmák, k Ústavnímu soudu přišel právě z Gerlochovy advokátní kanceláře. A právě Gerlochova AK, konkrétně doc. Hulmák, nás, v roce 2003 nezákonně odvolané členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, dvacet let zastupovala. Vítězně.
Mgr. Petr Štěpánek
autor: PV