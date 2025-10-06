Štěpánek (Trikolora): Volební střípky a postřehy

Až to svádí k přesvědčení, že s preferencemi spíše obchodují, než že je zkoumají. Česko B (opozice) výrazně porazilo Česko A (koalice). Pokud bychom přistoupili na naprosto šílenou rétoriku Fialy a spol., povládnou nyní v naší zemi extremisté, nedemokraté, fašisté, náckové, xenofobové a dezoláti. Za tuhle zločinnou rétoriku by si pětikoaliční/pětidemoliční strany zasloužily mnohem mnohem mnohem větší porážku, než nakonec utrpěly. Co se týče onoho Česka A a Česka B, přímo se nyní nabízí ona známá cimrmanovská hláška: „Přepište to!“
Daleko za očekávanými výsledky zůstalo levicové společenství Stačilo!, které se do sněmovny vůbec neprobojovalo, a hnutí SPD, které si navzdory všem velmi optimistickým prognózám nakonec pohoršilo.
Můžeme přemýšlet, zda se tak stalo v důsledku brutální mediální antikampaně v podobě strašení „koalicí hrůzy“, zda na tom měla podíl snaha úplně je vyřadit ze soutěže obviněním, že to jsou nepřiznané koalice, či že jim část potenciálních voličů vyluxovalo hnutí ANO, neboť média finále volební kampaně opět rozehrála, jako by celé volby byly pouze soubojem Andreje Babiše s Petrem Fialou.
Mgr. Petr Štěpánek
Eurohujerská bruselská idiotská strana Volt, která celou antikampaň proti údajným nepřiznaným koalicím svými žalobami vyprovokovala, získala hezkých 0,06 %, když jí v celé České republice volilo 3639 voličů. Není známo, zdali v blázincích měli v ten čas zrovna vycházky.
Tváří ODS byl kdysi Václav Klaus, dnes je jí přeběhlík od Pirátů Jan Lipavský, udatný ukrajinský válečník zvaný Lipánek, toho času bejby-ministr zahraničí. V Praze získal neuvěřitelných 62 728 preferenčních hlasů a na kandidátce ODS přeskákal na první místo. Svádí to k domněnce, že mnoho Pražáků je po lobotomii.
Do sněmovny se po čtyřech letech vrací předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, která naopak v předminulém volebním období ODS opustila právě proto, co se s ní pod vedením Petra Fialy stalo.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Moderátorka CNN Prima News Pavlína Wolfová nejen že si stále myslí, že generál ve výslužbě je totéž co generál v záloze, ale popletenou má i Majerovou. Ještě tři roky poté, co už není Zahradníková, ji tak jmenuje. Není sama. Drobnost? Ne! U novinářů, kteří se zaobírají politikou, naprostý amatérismus.
Ekonom Miroslav Ševčík už sice není děkanem Národohospodářské fakulty VŠE, neboť jej politická mašinérie pětikoaliční vlády nakonec dokázala zlikvidovat, ale od včerejška je pro změnu poslancem. Občas se o něm hovoří jako o možném novém ministru školství. Kdoví, co se při takových úvahách honí hlavou rektoru VŠE Petru Dvořákovi, který byl nástrojem Ševčíkovy akademické popravy.
Ve sněmovně poprvé usednou zástupci Svobodných. Právník a předseda Libor Vondráček a ekonomka Markéta Šichtařová, oba zvoleni na kandidátkách SPD. Totéž platí o právníku a předsedovi PRO Jindřichu Rajchlovi.
„Filip vás v Bruselu nezradí!“ hlásaly před rokem billboardy, na kterých se skvěli dýzl a fízl. Opravdu? Ale co, vždyť i prezident Zeman tvrdí, že jen blbec nemění názory. A tak motorista Filip Turek již není europoslancem, nýbrž poslancem. Obrazně řečeno, tedy alespoň dle výplatní pásky, vyměnil luxusního bavoráka za dýchavičnou starou škodovku. A to se vyplatí!
Se sněmovnou se naopak loučí ministr financí a druhý muž hierarchie ODS Zbyněk Stanjura. Přeskákala ho nejen bývalá miss Evropy, toho času lidovecká starostka Kravař, ale i skokan na lyžích Janda a další. A pak že neexistuje boží spravedlnost.
Největším smolařem těchto voleb je zřejmě poslankyně SPD Karla Maříková. Ve svém Karlovarském kraji dosáhla nejlepšího výsledku z celé SPD, konkrétně 10,21 %, přesto jí dveře sněmovny zůstaly zavřené. Až takhle idiotsky funguje náš volební systém, jenž brutálně znevýhodňuje malé kraje.
Petr Fiala, stále ještě předseda ODS, se za volební porážku pochválil. Všechno prý udělal správně. I to, že po zádech ODS do sněmovny opět pronikly dvě podměrečné a provařené strany, Topka a Lidovci, když jim ODS odevzdala polovinu mandátů koalice SPOLU. Gratulujeme!
Rakušanova kýžená stojednička má pouhých dvaadevadesát. I to je v očích voličů, kteří nemají válečnickou propagandou médií hlavního proudu a nekonečným strašením Ruskem vymyté mozky, moc.
Ve sněmovně zasednou bývalí manželé Markéta Šichtařová (za SPD) a Vladimír Pikora (za Motoristy), oba ekonomové, kteří spolu napsali několik knih a mají spolu spoustu dětí, leč jejich manželství už se rozpadlo a k potěše nejen bulváru se veřejně řešil jejich poněkud divoký způsob rozchodu včetně obvinění z násilí. Tak snad aspoň budou v poslaneckých škamnách sedět daleko od sebe.
Některé životní jistoty jsou stálé. Konkrétně daně, smrt a Marek Benda ve sněmovně. Jeho celoživotní pobyt v politice a parlamentu bohatě financovaný daňovými poplatníky už měl namále, ale i tentokrát se do sněmovny na poslední chvíli prosmýkl.
Dobrodošli!, noví i staří poslanci!
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek
