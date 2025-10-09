Sterzik (Stačilo!): Kostry ve skříni

Začnu zprávou, která by byla dobrá po každou minutu předchozích čtyř let, ale teď už je to vlastně jedno. Petr Fiala končí. Už se nebude ucházet o znovuzvolení. Jeho role v příběhu končí, ale s následky jeho vládnutí se tu budeme potýkat ještě hodně dlouho. U Babiše se teď totiž střídají šéfové státních úřadů a hlásí mu, že na nic nemají peníze. Chybí peníze na dálnice, chybí peníze na dobrovolné hasiče, chybí peníze na všechno. První zprávy už zvolna probublávají.
Konsolidační balíček ministra Stanjury totiž nic nezkonsolidoval. Jen sehnal prachy na větší mejdan. Daně stouply a výdaje také. Především ty na Ukrajinu… O státním dluhu raději ani nebudu mluvit. Většina vlád se dohaduje o sociálních dávkách pro nepracující, ale Fiala to dokázal – za jeho vlády se zavedly sociální dávky pro pracující. Příspěvek na bydlení, třeba. Nemáte se stydět si o něj zažádat. Asi to zafungovalo, holky na úřadě mi říkaly, že bych nevěřil, kolik lidí o něj žádá.
Muniční iniciativa se už zastavovat nebude, jen se „zreviduje“. To znamená, že se nezmění vůbec nic. Vlastně tak nějak čekám, že se ani nedozvíme, kolik peněz se v ní utopilo a kolik se v ní ještě utopí.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Média už řeší Okamurův výrok o výměně policejního prezidenta, Zdechovský kvůli tomu už mluví o fašistickém puči, Rakušan taktéž a oba už si nepamatují, že předchůdce, Jan Švejdar, skončil ještě před nástupem Rakušana do funkce. Tehdy to samozřejmě žádný puč nebyl, ale čiročirá demokracie v podání Redla se Slepičákem a ještě žijícím Dozimetrem.
Také se mluví o tom, že SPD by v budoucí vládě s chutí nahradili Lidovci. Marek Výborný teď někde prohlásil, že jsou připraveni se podílet na změně politické kultury v zemi. Málem jsem ukousnul roh monitoru, když jsem to četl. Ti, kteří se čtyři roky podíleli na kriminalizaci politických oponentů, kteří svítili Foltýnovským praktikám, kteří byli nejagilnější ve strhávání volebních plakátů, ti se teď chtějí podílet na změně politické kultury. Lidovci… vždycky v každé vládě. Od Národní fronty podnes.
Spojené státy zase zvažují, že dodají Ukrajině střely Tomahawk. Aby se jim lépe útočilo na cíle v hloubi Ruska. Rusové už oznámili, že to budou považovat za naprosté ukončení vztahů s USA a dodali své obligátní – tyto střely nemohou odpalovat Ukrajinci, ale jedině Američané, takže útok Tomahawkem budou považovat za nepřátelský akt ze strany Donalda Trumpa… Někdy si říkám, že celé to setkání s Putinem na Aljašce bylo jen kvůli našim volbám, aby se uklidnila situace a voliči měli pocit, že je vše na nejlepší cestě k míru.
Vítejte v realitě. Tak se jmenoval článek, který jsem napsal po volbách před čtyřmi roky. Seznam průšvihů se takřka nezměnil, jen do něj můžeme přidat migrační pakt, prázdnou pokladu, snědený krám, drahé energie, energetické štítky budov a emisní povolenky pro domácnosti, jejichž cena je už dvojnásobná, než se počítalo a to ještě ani nebyly zavedeny. Ale nepřekvapuje mě to. Když se může kšeftovat s mlíkem krávy, která se ještě nenarodila, dá se kšeftovat i s klimatickým odpustkem, který se teprve plánuje.
Mééédia už se šikují, Chvilkaři také. Prezident je rovněž připravený.
A snad jen na dokreslení situace… Ve Francii se životnost vlád počítá už jen na hodiny, v Německu se rozpovídala Merkelová, že za válku na Ukrajině mohou Poláci, v Polsku zase nechtějí vydat Ukrajince odpovědného za útok na Nordstrým, protože to není v jejich zájmu (asi s tím mají společného víc, než přiznávají). Koordinátor bitcoinové kauzy promluvil, že mu nedali k ničemu přístup a jeho konec navrhla sama Eva Decroix, takže nemohl nic vyšetřit ani koordinovat. A doufám, že není pravda včerejší zpráva, že hnutí ANO chystá pro české firmy pustit do země sto tisíc cizinců… asi abychom měli vyšší mzdy a levněji se tady bydlelo.
Čeká nás obrana malého. Když není možné svět zlepšit, je zapotřebí alespoň udržet vlastní rodiny pohromadě. Když není možné změnit poměry, je zapotřebí alespoň nepřispívat k jejich zhoršení. Když není možné postavit katedrály, je zapotřebí alespoň stavět kapličky. Když se nepodařilo pohnout dějinami, je zapotřebí alespoň zachovat co nejvíc z toho, co fungovalo. Pořád si ještě pamatujeme, jak se to má dělat správně.
Ale těch kostlivců ve skříni asi ještě bude hodně…
autor: PV