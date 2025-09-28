Sterzik (Stačilo!): Nedělní kázání od Vidláka

V pátek večer jsem byl v České televizi. Na sedm minut… zpovídala mě Kroužková a hned na začátku se mě ptala, co říkám na změnu slovenské ústavy, kde bylo zakotveno, že existují jen dvě pohlaví. Muž a žena. Ptala se mě, co si o tom myslí hnutí Stačilo! No, co asi? Myslíme si, že je to návrat ke zdravému rozumu, stejně jako ty ostatní změny. Vyučování sexuálních prasáren bude podléhat souhlasu rodičů a při adopci bude zvýhodněna tradiční párová rodina. Když se mě Kroužková zeptala, jestli bychom takto chtěli změnit ústavu, řekl jsem, že ano.
Jeden z důvodů mého vyhazovu z kostela byl, že jsem se dost hlasitě stavěl proti progresívním novotám, které Českobratrská církev evangelická nadšeně zaváděla. Neměl jsem radost ze sňatků stejnopohlavních párů. Neměl jsem radost z nadšené válkychtivosti. Nelíbil se mi odklon od biblického učení a nemlčel jsem. Moji předci byli pronásledováni, protože byli učedníci Petra Chelčického. Museli na dvě století opustit vlast, ale neodrodili se a zachovali si víru i jazyk. Vadilo mi, jak snadno mladí moderní dynamičtí křesťanští jinoši odhodili na smetiště dějin učení, které jejich předchůdci platili krví či arestem.
Když přišli progresivisté s jejich eutanázií, surogátním mateřstvím, přesvědčením, že senioři jsou z evolučního hlediska zátěží, přešíváním pohlaví a sňatky všeho se vším, co udělaly církve? Některé tomu radostně a s potleskem otevřely dveře, ty ostatní se dívaly jinam a předstíraly, že se jich to netýká. Koneckonců, bylo zapotřebí udělat henty církevní restituce a tak žádný biskup neprotestoval, když si Lidovci podávali ruku s manželstvím pro všechny, blokátory puberty a draq queen, které se producírovaly ve školkách a nebo v České televizi. Žádná biskupská konference neřvala, když se do škol k našim dětem dostávaly materiály jak pro pornofilmy. Ozývali se jen jednotlivci, ale ti byli brzy progresívními úderkami ukřičeni.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Žijeme v převráceném světě, jak za Jana Husa. Dnes budou ve všech kostelích číst dopis věřícím od pánů biskupů, které budou varovat zlem, které představuje hnutí Stačilo! a horovat za dobro, které představuje demoblok, s Miss Eutanázií, Šebelovou, s náhradním mateřstvím Jiřiny Pospíšila, manželstvím pro všechny Zdeňka Hřiba a předstíráním, že u toho není Marka Výborného. Stačilo! je zlo, protože chce všem měřit stejně a chce mít nástroje proti důsledkům migračního paktu dona Vita di Dozimetra.
Mimochodem, v dopise od biskupů není ani zbla varování před prorůstáním organizovaného zločinu do hnutí STAN. Není tam ani slovo o praní špinavých peněz po desítkách miliard v bitcoinech. Není tam ani slovo o kampeliče, kde se vybíralo v hotovosti po stamilionech. Zlo je hnutí Stačilo!, protože by církvi mohlo sáhnout na peníze…
Zpochybňování pohlaví, mrzačení dětí při změnách pohlaví, eutanázie, surogátní mateřství, manželství stejnopohlavních párů, toto všechno je maličký ba nepatrný hřích. Progresivistická hydra je vlastně spojenec proti těm, kteří by mohli církvi sáhnout na prebendy. Je zapotřebí před Stačilo! varovat věřící v kostelích a vyzvat je, aby volili ty, kteří mají ničení křesťanských hodnot v programu a dokonce si to dávají i na bilbórdy. Netají se tím. Párová tradiční rodina není z pohledu církve zas tak důležitá hodnota v porovnání s penězovodem od státu k církvím. Klérus má jasno… jak jde o prachy, jsou všichni stejné víry.
Vím, že mě čte celá řada duchovních. Dnešní bohoslužby vám nezávidím. Budete varovat před kacíři, kteří horují pro ryzí ideály křesťanských hodnot (patří mezi ně i apoštolská chudoba) a budete vyzývat k volbě těch, kteří si vzali za úkol zničit rodinu, národ, stát… a církev koneckonců také. Kdybych ještě chodil do kostela, plakal bych tam nad vámi jak Ježíš nad Jeruzalémem. Plakal bych nad vaší vlastní zkázou – bojíte se úkladů světa, bojíte se o majetky, ale nebojíte se Hospodina.
Takhle se to stalo i poprvé, že? Tenkrát, když kněží provozovali hampejzy, kdy na všechny hříchy existoval dispens a spravedlnost se dala koupit za plnomocný odpustek. Ti, kteří se nad tím pohoršovali, hořeli na hranicích, a ti, kteří kázali vodu, dál pili víno. Rozetnulo to jednotnou klenbu křesťanského světa a už se ji nikdy nepodařilo znovu spojit.
Tak vzhůru na kazatelnu! Přečtěte svým ovečkám, že se mají bát těch, kteří chtějí skutečné křesťanské hodnoty, na kterých vyrostla naše civilizace! Varujte před hnutím, které si vetklo do preambule milosrdenství, protože chce řešit sociální otázku. Zahromujte si nad Kateřinou Konečnou i Vidlákem, označte je za kacíře, dejte jim na hlavu čepici s čerty a vyhlaste nad nimi klatbu. A pak řekněte věřícím, ať ještě více a radostněji volí manželství pro všechny, sto padesát pohlaví, adopci dětí homosexuály, náhradní mateřství a eutanázii od čtrnácti let. Řekněte věřícím, ať volí chlapy převlečené za ženy, kteří se budou lascivně producírovat před dětmi ve školách. Řekněte věřícím, ať volí divadelní představení o penisovém lese a vulvové louce.
I kdybyste to jenom šeptali, vaše slova budou křičet až k Bohu. Tedy… jestli v něj ještě vůbec věříte. Jestli už nevěříte jen v dobré bydlo díky majetkům.
A já za Stačilo! znovu slibuju, že se budu bít za skutečné křesťanské hodnoty. Budu mít rodinu na prvním místě, budu chránit naše děti před sprostotou a zvrhlostí. Budu bojovat za babičky a dědečky, aby se mohli dívat na své děti a jejich děti. Budu se snažit, aby manželství rodinu chránilo a stát aby chránil manželství. Budu pracovat na tom, aby maminka bylo to nejdůstojnější a nejprivilegovanější postavení pro ženu a otec aby byl ten nejžádanější titul pro muže.
Pokud se církve k tomuto boji přidají, budou našimi spojenci a my jim budeme vzdávat čest i úctu. Pokud se církve postaví za progresivismus a woke hodnoty, nejsou Pánubohu v tomto světě k ničemu, i kdyby byly (jak za Husa) největším feudálem v zemi.
A teď šup, šup, klére! Běžte číst pamflet proti Bohu i člověku. Běžte přesvědčovat věřící, aby radostně volili svoji i vaši zkázu.
Dnes bez žádosti o podporu. Dneska jde o skutečné hodnoty.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV