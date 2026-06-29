Kalousek: Kdy že se začne plnit kasa?

29.06.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prohlášením ministryně financí o investicích

Kalousek: Kdy že se začne plnit kasa?
Foto: Aktuálně.cz
Popisek: Miroslav Kalousek

Ministryně Alena Schillerová: “Nejprve musíte investovat, pak se vám rozjede ekonomika.”

Skutečnost: V návrhu finančně strukturálního plánu se až do roku 2030 nepočítá s výrazným navýšením investic oproti minulosti, žádný investiční boom se nekoná a konat nebude. Maximální multiplikátor, se kterým Ministerstvo financí ČR pracuje, je 0,7. Ministerstvo samo předpokládá, že z každé investované koruny se vrátí nejvýše 70 haléřů.

Data ministerstva financí vyvracejí sny ministryně financí o budoucím blahobytu z hospodaření na dluh. Zůstane jenom ten dluh.

Ing. Miroslav Kalousek

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Článek obsahuje štítky

finance , investice , Kalousek , MF , Schillerová

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