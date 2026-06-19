Stojanová (Piráti): Digitální pasáci nesmí stát mimo zákon

19.06.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Piráti navrhují zpřesnit trestní zákoník kvůli vykořisťování tvůrkyň explicitního obsahu.

Stojanová (Piráti): Digitální pasáci nesmí stát mimo zákon
Foto: Repro Facebook
Popisek: Předsedkyně Mladého Pirátstva, Kateřina Stojanová

Navenek marketingové agentury, ve skutečnosti byznys postavený na nátlaku, kontrole a zneužívání zranitelnosti žen. Kauza Adama Kajumiho týkající se vykořisťování mladých žen na platformě OnlyFans ukázala, že pasáctví se přesunulo i do digitálního prostředí. Piráti proto přicházejí s návrhem, který má jasně oddělit svobodnou a dobrovolnou tvorbu explicitního obsahu od digitálního pasáctví. Stát by tak měl nástroj, jak vykořisťování účinně postihnout a lépe chránit samotné tvůrce a tvůrkyně.

„Nazývejme věci konečně pravými jmény. Kdo profituje z nátlaku, závislosti nebo kontroly nad životem někoho jiného, není podnikatel ani manažer. Je to obyčejný pasák,” zdůraznila místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová, která dnes předložila úpravu trestního zákoníku.

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Pirátský návrh reaguje na fenomén, který bývá označován jako digitální kuplířství. Jde o situace, kdy osoby nebo firmy vystupující navenek jako marketingové agentury nebo manažeři, získávají kontrolu nad účty, příjmy, komunikací nebo pracovními podmínkami tvůrkyň a tvůrců explicitního obsahu. Problémem nejsou samotné platformy ani svobodné rozhodnutí dospělých lidí tvořit placený obsah. Digitální prostředí ale kuplířům umožňuje profitovat z kontroly nad člověkem, jeho tělem, prací, příjmem i nemožností odejít.

„Dávno nejde o obchod s obsahem, ale o obchod s lidskými osudy. Digitální pasáci pracují s konstantním nátlakem a manipulací, a využívají ekonomické závislosti svých klientek. Navenek se tváří jako marketingové agentury, ve skutečnosti ale vydělávají na zranitelnosti žen. Neprodávají marketing, ale závislost. Na tento fenomén můj návrh reaguje,“ doplňuje Stojanová s tím, že současný trestní zákoník podle Pirátů nepokrývá nové způsoby, jakými může docházet k ovládání a vykořisťování lidí v online prostředí.

„Můj návrh změny zákona jasně stanovuje, že vykořisťování se nestává legálním jen proto, že probíhá přes aplikaci, sociální síť nebo jinou digitální platformu. Pasáci nezmizeli ze světa odchodem z ulic. Jen se přesunuli na internet a tam určují tvůrcům, ale především tvůrkyním, explicitního obsahu nedůstojné podmínky a používají na ně vyděračské metody,“ dodává. Cílem je dát policii, státním zástupcům a soudům jasnější oporu pro postih případů, které se odehrávají mimo tradiční představu kuplířství.

„Tento návrh není namířen proti proti tvůrcům a tvůrkyním obsahu. Každý dospělý člověk má právo rozhodovat o svém životě, těle a své práci. Chceme ale oddělit svobodné rozhodnutí o tvorbě explicitního obsahu od vykořisťování. Tvůrkyně a tvůrci nesmí být zdrojem zisku pro digitální pasáky, kteří si z jejich práce a strachu udělali obchodní model. Návrh novely zákona stojí na ochraně svobody. Svobody rozhodnout se tvořit, vydělávat, ale i odejít. Ne na ochraně těch, kteří na této svobodě druhých vědomě parazitují a odporně vydělávají na jejich zranitelnosti,“ uzavírá Stojanová.

Kateřina​ Stojanová

  • Piráti
  • poslankyně
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Článek obsahuje štítky

kriminalita , legislativa , piráti , zneužívání , trestní zákoník , Stojanová

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