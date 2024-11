Stržínek (ANO): Máme si pořídit stádo krav, pane ministře?

To je vrchol! Máme neschopnou vládu, ceny některých potravin už zase letí do nebes, ale podle ministra zemědělství si za to nejspíš mohou sami naši občané. „Spotřebitelé jsou ochotní dát za máslo 80 korun. Je to hozená rukavice spotřebitelům,“ říká ministr Výborný.

A já se ptám: Co nám jako spotřebitelům zbývá, když vláda jen krčí rameny, přihlíží a nic nedělá? Že bychom přestali nakupovat potraviny? Máme přestat jíst? Nebo si máme pořídit stádo krav a vyrobit vlastní máslo, pane ministře?

Mgr. Robert Stržínek ANO 2011



