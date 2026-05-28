„ČT je jako lampa.“ Zaměstnanci ČT se ohánějí miláčkem chvilkařů

28.05.2026 11:40 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Zpěvák Kuba Ryba, který promluvil na akci Milionu chvilek pro demokracii teď speciálně natočil video pro Českou televizi. Přirovnal ji k pouliční lampě. A profil zaměstnanců ČT a ČRo umělce, který promluvil na akci Milionu chvilek pro demokracii, nadšeně sdílí.

Foto: Screen X
Popisek: Kuba Ryba na demonstraci

Český hudební skladatel, textař a zakládající člen, zpěvák a baskytarista hudební skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba na sebe před pár dny upozornil na protestech na podporu České televize a Českého rozhlasu. Na demonstraci, na které se podílel i Milion chvilek pro demokracii, od plic vynadal především svým kolegům umělcům, ale nakonec vynadal vlastně všem. Všem lidem, kteří vidí, co se děje, a nic proti tomu nedělají.

„Muzikanti, umělci a herci, často lidi, kterých si vážím, na kterých jsem třeba vyrůstal, vás plácají právě po zádech a říkají: Ty vole, Kubo, to jsi jim to dal, jo. Pak se nakloněj a do ouška mi pošeptaj, jako kdyby pašovali máslo, něco ve smyslu: Já bych to chtěl říkat taky, ale já si to nemůžu dovolit,“ popsal situaci, ve které se čas od času objevuje. „Poserové to jsou!“ vypálil vůči těmhle lidem Ryba.

Konstatoval, že si část společnosti nechala namluvit, že demokracie vlastně jen zdržuje.

„Já jsem tohle adresoval kolegům, ale platí to úplně pro každýho z vás. Na úřadech, v cukrárně, v kavárně, kdekoliv. Teď musíme mluvit, jinak dalších x let mluvit nebudeme moct,“ zdůraznil na závěr.

O pár dní později natočil video, kde promluvil ve prospěch veřejnoprávních médií mimo jakoukoli demonstraci. ČT přirovnal k lampě. K lampě, která nám musí svítit na cestu.

„Já mám rád Českou televizi a Český rozhlas asi jako pouliční lampy, kterých si taky člověk všímá, až když zhasnou. No a dokud svítěj, tak člověk vidí, kam jde, může se rozhlídnout, vybrat si. Pro mě jsou důležitý, protože se snaží svítit na věci tak, jak jsou,“ zdůraznil Ryba.

Jedním dechem dodal, že média veřejné služby mají nasvěcovat problémy, a to ne kvůli zisku, ale kvůli tomu, aby se problémy řešily. Právě kvůli tomu, že Česká televize a Český rozhlas nasvěcují problémy, nebudou nikdy mezi politiky tak úplně populární.

„Nikdo to nechce úplně zakázat, to by bylo úplně nápadné, ale sem tam ztlumit to světýlko, aby se jim zachtělo,“ poznamenal na konto politiků. „Já si myslím, že bychom si měli sakra hlídat, aby nám to světlo svítilo aspoň trošku. Ono se sice ve tmě dobře spí, to je pravda. Ale taky se v ní mnohem líp krade. Takže já podporuji Českou televizi a Český rozhlas.“

 

