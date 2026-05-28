„ČT je jako lampa.“ Zaměstnanci ČT se ohánějí miláčkem chvilkařů

Český hudební skladatel, textař a zakládající člen, zpěvák a baskytarista hudební skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba na sebe před pár dny upozornil na protestech na podporu České televize a Českého rozhlasu. Na demonstraci, na které se podílel i Milion chvilek pro demokracii, od plic vynadal především svým kolegům umělcům, ale nakonec vynadal vlastně všem. Všem lidem, kteří vidí, co se děje, a nic proti tomu nedělají.
O pár dní později natočil video, kde promluvil ve prospěch veřejnoprávních médií mimo jakoukoli demonstraci. ČT přirovnal k lampě. K lampě, která nám musí svítit na cestu.
„Já mám rád Českou televizi a Český rozhlas asi jako pouliční lampy, kterých si taky člověk všímá, až když zhasnou. No a dokud svítěj, tak člověk vidí, kam jde, může se rozhlídnout, vybrat si. Pro mě jsou důležitý, protože se snaží svítit na věci tak, jak jsou,“ zdůraznil Ryba.
Jedním dechem dodal, že média veřejné služby mají nasvěcovat problémy, a to ne kvůli zisku, ale kvůli tomu, aby se problémy řešily. Právě kvůli tomu, že Česká televize a Český rozhlas nasvěcují problémy, nebudou nikdy mezi politiky tak úplně populární.
„Nikdo to nechce úplně zakázat, to by bylo úplně nápadné, ale sem tam ztlumit to světýlko, aby se jim zachtělo,“ poznamenal na konto politiků. „Já si myslím, že bychom si měli sakra hlídat, aby nám to světlo svítilo aspoň trošku. Ono se sice ve tmě dobře spí, to je pravda. Ale taky se v ní mnohem líp krade. Takže já podporuji Českou televizi a Český rozhlas.“
Kuba Ryba, zpěvák a baskytarista kapely Rybičky 48 vystoupil na podporu ČT a ČRo! Přirovnává je k pouličním lampám.
Když necháme média zhasnout, kdo si posvítí na vládu? A o to tady jde.
Média pro vás. Ne pro politiky. pic.twitter.com/6JTGzok6yp
