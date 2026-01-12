Svárovská (Zelení): Vláda nás žene zpět do divokých devadesátek

Co způsobí vládou posvěcená změna služebního zákona? Ve zkratce: míň profesionality a odbornosti, víc prostoru pro zásahy mocných v zákulisí a pro dotační podvody. Tratit na tom budou občané. Sledujeme nenápadnou oligarchizaci státu, kde vyhazovy úředníků jsou jen špičkou ledovce.
Argument šetření peněz na platech úřednictva tu neobstojí. Nekvalitně vedené úřady otevírají dveře dokořán korupčníkům a výsledné ztráty nás budou bolet víc než platy odborníků. Když stát ztratí profesionální páteř a kontrolní brzdy, zaplatí to občané - v menším objemu služeb horší kvality, v pokutách. Toky peněz se zbrzdí a část peněz nám zmizí úplně.
Dosavadní služební zákon je zárukou nepolitické, stabilní a profesionální státní správy. Měli bychom pracovat na zkvalitnění současného systému. Místo toho nás vláda žene zpět do divokých devadesátek.
