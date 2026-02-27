Rakušan (STAN): Nový ministr kryje SPD

Ministerstvo má podle mě činit všechny kroky k tomu, aby obhájilo postoj svých expertů, takže dovolání bych považoval za přirozený krok. Pokud pan ministr staví koaliční loajalitu Tomiu Okamurovi nad důvěru ve své vlastní lidi, kteří vycházejí z odborných stanovisek, je to smutná zpráva hlavně pro expertní aparát ministerstva vnitra.
Pikantní je, že toto rozhodnutí o zařazení SPD do zprávy o extrémismu bylo učiněno za Babišovy vlády.
Ještě pikantnější je, když pan ministr Metnar ve zdůvodnění svého kroku píše, že "ctí práci soudů a jejich pravomocná rozhodnutí", zřejmě má na mysli jiné soudy, než před kterými má stanout jeho šéf Andrej Babiš. Tuhle větu mu rád připomenu, až ve sněmovně zvedne ruku proti jeho vydání.
