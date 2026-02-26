Před odletem nezapomněl na půdě Senátu vzkázat našim občanům, že na Ukrajině se bojuje za Českou republiku a je potřeba naší další bezmezné podpory včetně finanční. Mezitím byl na Ukrajině zadržen při pokusu o předání úplatku ve výši v přepočtu 6,5 milionu korun velitel logistiky letectva a šéf místní tajné služby, což svědčí o tom, že korupce na Ukrajině je nekončící.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, posílejte proto i nadále finanční příspěvky nejen ukrajinským oligarchům, ale i spolku Milion chlívků pro konání jejich dalších demonstrací na podporu nejhoršího prezidenta od vzniku Československa v roce 1918, agenta Pávka.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.