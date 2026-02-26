Kavij (KSČM): Pana prezidenta máme opět na dovolené

27.02.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Výletník agent Pávek nám zmizel na další letošní zahraniční dovolenou.

Kavij (KSČM): Pana prezidenta máme opět na dovolené
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Před odletem nezapomněl na půdě Senátu vzkázat našim občanům, že na Ukrajině se bojuje za Českou republiku a je potřeba naší další bezmezné podpory včetně finanční. Mezitím byl na Ukrajině zadržen při pokusu o předání úplatku ve výši v přepočtu 6,5 milionu korun velitel logistiky letectva a šéf místní tajné služby, což svědčí o tom, že korupce na Ukrajině je nekončící.

Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, posílejte proto i nadále finanční příspěvky nejen ukrajinským oligarchům, ale i spolku Milion chlívků pro konání jejich dalších demonstrací na podporu nejhoršího prezidenta od vzniku Československa v roce 1918, agenta Pávka.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kavij (KSČM): Pár střípků z letošní mnichovské bezpečnostní konference
Kavij (KSČM): Změna financování České televize je nutností
Kavij (KSČM): Skromný prezident chce šetřit a to je dobře
Kavij (KSČM): Volební kampaň Petra Pavla s dvouletým předstihem

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Pavel , Ukrajina , Kavij

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je korupce na Ukrajině nekonečný příběh?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Dotazy k vašemu komentáři

Pane Mašku, mnohdy s vámi souhlasím, ale tentokrát jste mě tím, co jste napsal naštval. Napsal jste: A co na to lidi? Ti to přece jako vždycky sežerou i s navijákem. Myslíte, že lidé jsou tak hloupí, že jak vy píšete sežerou vše, co jim někdo předloží? Někteří určitě, ale mě se to třeba dotklo. Ješt...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na březen 2026Horoskop na březen 2026 Léky nevhodné pro kombinaci s pitím kávyLéky nevhodné pro kombinaci s pitím kávy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rakušan (STAN): Nový ministr kryje SPD

6:23 Rakušan (STAN): Nový ministr kryje SPD

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k stažení dovolání ve sporu s hnutím SPD kvůli jeho z…