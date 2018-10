Švenda (TOP 09): Do jednobarevné duhy nevstoupíme

Současný místostarosta Václav Švenda se k “avantgardnímu experimentu” staví skepticky. Prioritou vyjednávacího týmu bylo obnovit spolupráci na stávajícím půdorysu a pokračovat na dokončení rozpracovaných projektů: “Jsem překvapen tím, že hnutí ANO dává přednost spolupráci se stranami, jež mají velmi odlišné volební programy, před osvědčenou koaliční spoluprací s partnerem, se kterým existuje téměř stoprocentní programová shoda. Z volebních výsledků lze jasně vyčíst, že Příbramáci byli s dosavadní koalicí spokojeni a přejí si její pokračování, jež by bylo i zárukou dokončení důležitých projektů pro město,” objasňuje svůj postoj Švenda.

Na námitku, že starosta Vařeka připravuje apolitický projekt a velkoryse nabídl účast i svému dosavadnímu místostarostovi, Švenda reagauje: “Zní to jistě velmi líbivě, ale já vidím jasné počty. V duhové nekoalici to ve výsledku není tak, že by se na správě města v jeho radě podílely všechny strany, jak ve svých veřejných prohlášeních tvrdil Jindřich Vařeka. ANO tam bude mít drtivou většinu, kromě starosty zřejmě i oba posty místostarostů, a ostatní budou jen přihlížet. Toto řešení nerespektuje přání voličů. Nejde tady o křesla, ale o vyvážení moci. ANO nezískalo většinu hlasů, nemá oprávnění rozhodovat samostatně. Naším cílem bylo dosáhnout stabilního vedení města. Více jak 15 % voličů v nás vložilo důvěru a já nemohu s čistým svědomím přivést TOP 09 do jakéhosi experimentu, o jehož životaschopnosti mám závažné pochybnosti.”

Místostarosta Švenda tak nakonec odmítl nabídku stát se řadovým radním a odchází do opozice. Jako lídr opozice hodlá dohlížet na řádné dokončení rozpracovaných projektů. “ V uplynulých čtyřech letech se nám společně se starostou podařilo nastolit směr slušné politiky a poctivé práce, z čehož mám radost. TOP 09 mu proto ve změně tohoto dosavadního směřování loajálním partnerem být nemůže. Osobně tento „duhový experiment“ považuji za hazard s městem. Naším velkým úkolem tak bude dohlédnout na udržení nastoleného trendu radnice otevřené občanům a zdárné dokončení rozpracovaných projektů i jejich ochranu před zásahy „odborníků“. V tom se se starostou aktuálně zásadně odlišujeme. TOP 09 Příbram zůstává pevná ve svých názorech. Chceme stabilitu a ne experiment,” uzavírá Švenda.

Mgr. Václav Švenda TOP 09



