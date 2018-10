Svoboda (ODS): Pan Čižinský s námi odmítá jednat

Včera nebyl moc čas napsat vám, co se vlastně děje po volbách, protože jsme v podstatě celý den jednali. Jako vítězná strana chceme samozřejmě mluvit se všemi, kteří se do zastupitelstva dostali. Praha totiž potřebuje co největší shodu napříč všemi stranami, abychom konečně nastartovali dostavbu okruhu, změnili systém parkování a rozhýbali bytovou výstavbu.

Začali jsme Piráty, kteří skončili druzí na pásce. Vyjasnili jsme si s nimi pár věcí – hlavně toho, jak by měla spolupracovat koalice s opozicí. Jako vítězná strana – a tedy logický adept na vedení hlavního města – chceme ten vztah zlepšit, to jsem zdůrazňoval už před volbami. Poslední 4 roky to totiž na magistrátu doteď moc nefungovalo.

Setkali jsme se také se zástupci Spojených sil pro Prahu. Žádná konkrétní nabídka sice nepadla, ale bylo znát, že k sobě máme dost blízko. V programových věcech fakt moc rozporů nebylo. S panem Pospíšilem a jeho kolegy se určitě budeme bavit i nadále, přeci jenom k sobě máme ze všech stran asi nejblíž.

Večer jsme mluvili taky se zástupci hnutí ANO. Z našeho pohledu sice v podstatě nemají koaliční potenciál. Chceme se ale s nimi bavit i dál – z pohledu vítěze voleb to považujeme za naprosto správné. Navíc už jsem mluvil o důležitosti spolupráci koalice s opozicí, a ta samozřejmě platí i nadále.

Určitě si říkáte, že v mém výčtu chybí ještě Praha sobě. No, upřímně mě to docela mrzí, ale pan Čižinský s námi bohužel odmítá jednat, a to i přes to, že jsme vyhráli volby. Vlastně to ani moc nechápu, protože ve Sněmovně, kde je členem poslaneckého klubu KDU-ČSL, nám spolupráce funguje docela dobře. Takže mě trochu mrzí, že najednou říká, že s námi nechce ani jednat. Věřím ale, že ještě změní názor, času je pořád dost.

