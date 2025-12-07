Svobodní: Každé ohrožení svobody projevu je nebezpečné

Svobodu slova hájíme univerzálně. Každé ohrožení svobody projevu je nebezpečné! Proto musíme reagovat na dvě kauzy z minulého týdne.
Bruselská pokuta pro síť X, za to, že málo cenzuruje a nenechá si od EU radit, jak mají fungovat sociální sítě, může dopadnout i na nás. Odchod této sítě z Evropy by měl velmi negativní dopad na svobodu projevu na internetu i v České republice.
Preventivní zákaz hovořit o ministryni na Slovensku by mohl být nebezpečným precedentem. Přestože České republiky se toto rozhodnutí netýká, je třeba varovat před podobným trendem.
Lidé včetně politiků by měli mít právo očistit své jméno u soudu. Odškodnění a omluva ovšem byly dosud dostatečné tresty a mělo by tomu tak zůstat.
autor: PV