Svobodní: Statečnost není jen vlastnost hrdinů z válečných a pohádkových příběhů

Dne 28. ledna 1977 se konalo podepisování Anticharty. I to však má své hrdiny, kteří odmítli podepsat. Dodnes mohou být osobnosti, které odmítly podepsat Antichartu, inspirací pro každého z nás, kdo by byl tlačen do demonstrace názoru, který nezastává, neboť to jeho okolí bez legitimního důvodu vyžaduje.

Nedávný příkaz spálit kalendáře kvůli nakresleným symbolům míru na rukou armádních vojáků nás varuje před nebezpečným přibližováním se do dob, kdy některé projevy nebyly z absurdních důvodů možné a jiné, jako třeba podpis Anticharty, byly naopak vynucované pod pohrůžkou ztráty práce.

Mezi hrdiny, kteří nepodepsali Antichartu, patří například Vladimír Mišík, Jiří Suchý, Martin Štěpánek, Jaroslava Tvrzníková, Ilja Racek, Táňa Fischerová, Marie Tomášová, Naďa Urbánková, Helena Glancová, Hana Frejková, Kristina Vlachová, Eduard Cupák, Ladislav Dušek a celý kolektiv divadla Husa na provázku. Antichartu nepodepsali také Luděk Munzar a jeho nedávno zesnulá manželka Jana Hlaváčová.

Na rozdíl od těch, kteří lacině sloužili minulému režimu a dnes usilují o vysoké ústavní pozice, jsou právě tito lidé dobrým vzorem pro všechny budoucí generace. A živým důkazem, že statečnost není jen vlastnost hrdinů z válečných a pohádkových příběhů.

